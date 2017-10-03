 Bu kez de Roman-Neto! – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Bu kez de Roman-Neto!

    Bu kez de Roman-Neto!
    Martin Skrtel'in Akhisar deplasmanında kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesi, Fenerbahçe'de defansı yine değiştirecek. Evkur Yeni Malatya maçında, Roman Neustadter'le birlikte cezası biten Luis Neto oynayacak. Stoper ikililerinin sürekli değişmesi, Fenerbahçe'nin belini büküyor.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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