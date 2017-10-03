ALEX'E SORUSU OLAN?

Fenerbahçe 'nin eski kaptanı Alex de Souza, sosyal medya üzerinden sevenleri ile buluşacak. Brezilyalı yıldız, Storia Türkiye'nin sosyal medya sayfalarında başlatılan #StoriaAlexeSoruyor projesi kapsamında kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak. Futbolseverler, 8 Ekim Pazar günü sonuna kadar Storia Türkiye'nin sosyal medya sayfalarında #StoriaAlexeSoruyor hashtag'i ile sorularını paylaşabilecek.