 ALEX'E SORUSU OLAN? – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
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    ALEX'E SORUSU OLAN?

    ALEX'E SORUSU OLAN?
    Fenerbahçe 'nin eski kaptanı Alex de Souza, sosyal medya üzerinden sevenleri ile buluşacak. Brezilyalı yıldız, Storia Türkiye'nin sosyal medya sayfalarında başlatılan #StoriaAlexeSoruyor projesi kapsamında kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak. Futbolseverler, 8 Ekim Pazar günü sonuna kadar Storia Türkiye'nin sosyal medya sayfalarında #StoriaAlexeSoruyor hashtag'i ile sorularını paylaşabilecek.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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