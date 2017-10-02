RVP'NİN MAAŞI FIFA'DAN
31 Ağustos’taki Fransa maçında sakatlanan Hollandalı yıldızın sahalara dönüş süresi 28 günü geçti. RVP’nin 560 bin euro’luk aylık maaşını FIFA ödeyecek
Kulübe mali zararı olmayacak
Sarı-lacivertliler, yasal haklarının FIFA'nın belirlediği şartların oluştuğunu belirterek Robin van Persie'nin maaşının kendilerine ödenmesini isteyecek. Yapılacak resmi yazışmaların ardından FIFA'nın Hollandalı futbolcu için F.Bahçe'ye 560 bin euro'luk bir bedel ödemesi bekleniyor. Van Persie'nin sakatlık süresine göre FIFA'dan talep edilecek rakam gelecek dönem için revize edilecek.
Günlüğü maksimum 20 bin euro
FIFA'nın 2012 yılında uygulamaya başladığı, 'Kulüp Koruma Programı' 31 Ağustos 2018'e kadar geçerli. Bu programa göre oyuncunun sakatlığı dönemindeki maaşını FIFA ödüyor. Ancak FIFA'nın istekleri var. Bunların başında futbolcunun 28 gün sahaya çıkmaması önemli bir kriter. RvP'de bu rakam dün itibarıyla 31 güne ulaştı. Ayrıca FIFA, hem kulüpten hem de federasyondan sakatlık raporu istiyor. Ödenecek sigorta bedeli de futbolcunun yıllık maaşı üzerinden, günlüğü 20 bin euro'yu geçmeyecek şekilde hesaplanıyor.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:05
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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