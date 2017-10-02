 RVP'NİN MAAŞI FIFA'DAN – Fotomaç – 02 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    RVP'NİN MAAŞI FIFA'DAN

    RVP'NİN MAAŞI FIFA'DAN

    31 Ağustos’taki Fransa maçında sakatlanan Hollandalı yıldızın sahalara dönüş süresi 28 günü geçti. RVP’nin 560 bin euro’luk aylık maaşını FIFA ödeyecek

    Fenerbahçe bir türlü faydalanamadığı Robin van Persie'ye maaş ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor... Hollandalı futbolcu ülkesinin Fransa ile 31 Ağustos'ta oynadığı mücadelenin 64. dakikasında Vincent Janssen'in yerine oyuna dahil olmuştu. Sakatlanan ve karşılaşmayı bu şekilde tamamlayan 34 yaşındaki forvet, sahalardan 3 hafta uzak kalacağını duyurmuştu. Ancak RvP bu tarihler içinde sahalara dönemedi. Sakatlığı FIFA'nın maaşını ödemeye yükümlü olduğu 28 günlük süreyi aştı. Dün itibarıyla bu rakam 31'i buldu. Sarı- lacivertli yönetim, FIFA'ya Van Pearsie'nin sakatlığı için ön bilgilendirme yapmıştı. Şimdi doktor raporları ile bu durum resmileştirilerek FIFA'ya başvuru yapılacak.

    Kulübe mali zararı olmayacak
    Sarı-lacivertliler, yasal haklarının FIFA'nın belirlediği şartların oluştuğunu belirterek Robin van Persie'nin maaşının kendilerine ödenmesini isteyecek. Yapılacak resmi yazışmaların ardından FIFA'nın Hollandalı futbolcu için F.Bahçe'ye 560 bin euro'luk bir bedel ödemesi bekleniyor. Van Persie'nin sakatlık süresine göre FIFA'dan talep edilecek rakam gelecek dönem için revize edilecek.

    Günlüğü maksimum 20 bin euro
    FIFA'nın 2012 yılında uygulamaya başladığı, 'Kulüp Koruma Programı' 31 Ağustos 2018'e kadar geçerli. Bu programa göre oyuncunun sakatlığı dönemindeki maaşını FIFA ödüyor. Ancak FIFA'nın istekleri var. Bunların başında futbolcunun 28 gün sahaya çıkmaması önemli bir kriter. RvP'de bu rakam dün itibarıyla 31 güne ulaştı. Ayrıca FIFA, hem kulüpten hem de federasyondan sakatlık raporu istiyor. Ödenecek sigorta bedeli de futbolcunun yıllık maaşı üzerinden, günlüğü 20 bin euro'yu geçmeyecek şekilde hesaplanıyor.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RVP'NİN MAAŞI FIFA'DAN haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.