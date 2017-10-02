 ÖNDER FIRAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    ÖNDER FIRAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ

    ÖNDER FIRAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ
    SARI-lacivertli yönetici Önder Fırat, TFF'ye ateş püskürdü. Fırat "Küfretmedim, hakaret etmedim, 4 ay ceza aldım. Şenol Güneş, hakeme küfrediyor 1 maç ceza alıyor. Onu da vermeselerdi! TFF tarafsız değil. Fenerbahçe'ye gelince cezalar katlanarak veriliyor. Aynı sözleri başka takım yöneticileri söyleyince küçük cezalar, biz konuşunca aylarca ceza. Susa susa bu hale geldik" diye konuştu.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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