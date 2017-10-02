ÖNDER FIRAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ

SARI-lacivertli yönetici Önder Fırat, TFF'ye ateş püskürdü. Fırat "Küfretmedim, hakaret etmedim, 4 ay ceza aldım. Şenol Güneş, hakeme küfrediyor 1 maç ceza alıyor. Onu da vermeselerdi! TFF tarafsız değil. Fenerbahçe'ye gelince cezalar katlanarak veriliyor. Aynı sözleri başka takım yöneticileri söyleyince küçük cezalar, biz konuşunca aylarca ceza. Susa susa bu hale geldik" diye konuştu.