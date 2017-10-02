OBRADOVIC YENİ SEZONU DEĞERLENDİRDİ
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, medya gününde gazetecilerle bir araya geldi. Başantrenör Zeljko Obradovic, Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe’ye karşı takımların yeni sezonda daha motive olacağını belirtirken, FIBA ve Euroleague arasındaki çekişme için de, “Oyuncular kulüpleriyle kontrat yapıyor. Antrenman ve maçlarda bulunmaları gerekiyor” dedi.
"Her takım bize karşı daha motive olacaktır"
Takımdan ayrılan Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanovic'e teşekkür eden Obradovic, "Giden oyunculara teşekkür etmek için güzel bir fırsat daha var. Ekpe ve Bogdan'a katkıları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yeni oyuncularımız var ve yeni bir kadromuz var. Yönetim kurulumuz ve başkanımızın desteğiyle çok iyi durumdayız. Çok teşekkür ediyorum onlara" dedi.
Yeni transferlerin Fenerbahçe'yi tercih etmesiyle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan başarılı çalıştırıcı, "Bunu oyunculara sormak gerekiyor Fenerbahçe'yi neden tercih ettiklerini. Onlarla konuşmak daha sağlıklı olur. Bizim planımız ve programımız hazır. Bu sene çok zorlu bir program olacak. Bir sene öncesinin Avrupa Şampiyonu olan takımına karşı bütün takımlar farklı bir motivasyonla oynayacağı için işimiz daha da zor olacak. Bunu zaten hazırlık turnuvalarında gördük" açıklamasında bulundu.
"Oyuncuların kontratı kulüpleriyle"
Bu yıl Final-Four'ın kendi ülkesi olan Sırbistan'da yapılacak olmasıyla ilgili konuşan Obradovic, "Oyuncularımız çok akıllı insanlar. Kadromuzun ve kalitemizin farkındalar. İyi basketbol oynamak için neler yapmaları gerektiğini biliyorlar. Final-Four nerede oynanırsa oynansın her zaman bizim hedefimizde olacak. Bu takım herkesle mücadele edebilecek şekilde hazırlandı. Gittiğimiz her yerde savaşacağız. Buradaki taraftara da teşekkür etmek istiyorum destekleri için" dedi. FIBA ile Euroleague arasındaki çekişme ile ilgili de konuşan Obradovic, "Aslında sorunun cevabı çok basit. Oyuncular kulüpleriyle kontrat imzalıyor ve zorunlulukları antrenman ve maçlarda bulunmak. Böylece durum çok net oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:08
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ÇEBİ'DEN NEGREDO YORUMU
Toplam 2
Yorum
kartal laaa aslan sen kimsin her yorumun altında bir kötü niyetli yorumun var. maç kardeşçe oynandı ve bitti. sen daha neyin kafasını yaşıyorsun.
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KARTAL S.O.S VERİYOR
Toplam 11
Yorum
ruhi mücerret galatasaray o defansla ne ts yi ne başakşehiri ne feneri ne bjk yi nede kalbur üstü bir takım yener..rahat olun.daha gs derbi bile oynamadı
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 11
Yorum
Aslan BJK'YI NASIL YENDIGINIZI DÜNYA GÖRDÜ BÖYLE BIR GALIBIYETI BASARI OLARAK GÖREN ADAM SPORCU FILAN DEGILDIR
OBRADOVIC YENİ SEZONU DEĞERLENDİRDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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