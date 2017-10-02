''Kredimizi tükettik''
Alanyaspor ve Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe'de işler iyiye gidiyor denilirken hesaplar Akhisar mağlubiyetiyle bozuldu.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bir türlü istenilen sonuçları alamadı.
Hem ligde hem de Avrupa'da yaşanan hayal kırıklıkları camianın üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden oldu. Ancak önce Alanyaspor ardından Beşiktaş galibiyetleriyle moral bulan ve seri yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde Akhisar mağlubiyeti planları alt üst etti.
FENERBAHÇE'NİN ÇIKIŞI KISA SÜRDÜ
Fenerbahçe'nin evdeki hesabı çarşıya uymadı. Alanya ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından gidilen Akhisar'da oynanan kötü futbol ve alınan yenilgi Samandıra'da yakalanan havayı yine tersine çevirdi.
Bu durumu masaya yatıran teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmaylarının ortak düşüncesi ise şu: "3 hafta çöpe gitti. Başakşehir maçından önceki döneme geri döndük. Tüm havamızı kaybettik. Daha sezonun başında neredeyse tüm kredimizi tükettik."
KOCAMAN HESAP SORACAK
Akhisarspor maçı sonrasında hakeme çok büyük tepki gösteren Aykut Kocaman takımına da kötü futbol ve yenilginin hesabını soracak. 2 günlük iznin ardından bugün başlayacak olan çalışmalarda eldeki oyuncularla hesaplaşacak olan tecrübeli hoca daha sonra milli takımdan dönen oyunculara da aynı tepkiyi gösterecek.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
-
'KOCAMAN' SORULAR
Toplam 69
Yorum
FNR BE KORKAK ADAM CESUR ADAMLAR LAZIM BİZE YA AZİZ ARTIK İSTİFA ET ALLAHINİ SEVERSEN SENDE SUÇ MİLYONLARI TAKIMDAN SOĞUTMAK İSTİYOSUN O KESİN
-
AIDS'E YAKALANDI
Toplam 4
Yorum
bir hicmi utanma yok sende?! böyle bir hastaligin sakasi yoktur! yaziklar olsun.
-
MARİANO DÖKTÜRÜYOR!
Toplam 5
Yorum
METE Sabriyle mukayese ederek mariano nun ara pas ve görerek kafaya ayağa yaptığı yüksek isabetli ortalarını görmüyorsan futbo bilgini sıfırdır.
''Kredimizi tükettik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.