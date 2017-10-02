 ''Kredimizi tükettik'' – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    ''Kredimizi tükettik''

    ''Kredimizi tükettik''

    Alanyaspor ve Beşiktaş'ı yenen 'de işler iyiye gidiyor denilirken hesaplar Akhisar mağlubiyetiyle bozuldu.

    Sezona kötü bir başlangıç yapan , bir türlü istenilen sonuçları alamadı.

    Hem ligde hem de Avrupa'da yaşanan hayal kırıklıkları camianın üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden oldu. Ancak önce Alanyaspor ardından Beşiktaş galibiyetleriyle moral bulan ve seri yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde Akhisar mağlubiyeti planları alt üst etti.

    FENERBAHÇE'NİN ÇIKIŞI KISA SÜRDÜ
    Fenerbahçe'nin evdeki hesabı çarşıya uymadı. Alanya ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından gidilen Akhisar'da oynanan kötü futbol ve alınan yenilgi Samandıra'da yakalanan havayı yine tersine çevirdi.

    Bu durumu masaya yatıran teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmaylarının ortak düşüncesi ise şu: "3 hafta çöpe gitti. Başakşehir maçından önceki döneme geri döndük. Tüm havamızı kaybettik. Daha sezonun başında neredeyse tüm kredimizi tükettik."

    KOCAMAN HESAP SORACAK
    Akhisarspor maçı sonrasında hakeme çok büyük tepki gösteren Aykut Kocaman takımına da kötü futbol ve yenilginin hesabını soracak. 2 günlük iznin ardından bugün başlayacak olan çalışmalarda eldeki oyuncularla hesaplaşacak olan tecrübeli hoca daha sonra milli takımdan dönen oyunculara da aynı tepkiyi gösterecek.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:50
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