HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ

"Herkes için güçlü gözüken Beşiktaş’ı yenebiliyoruz. Şimdi dışarıda Galatasaray maçımız var. Geçen sene onları orada yenmiştik, bu sene de yenmek için gideceğiz"

FENERBAHÇE'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Süper Lig'e iyi başlayamamalarına rağmen sezon sonu şampiyon olmak istediklerini belirtti, Beşiktaş'tan sonra Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray derbisini de kazanmayı hedeflediklerini kaydetti. Ligin uzun bir maraton olduğunu aktaran milli futbolcu, henüz bir şey kaybetmediklerini vurgularken, "Ligde neyin ne olacağı belli olmuyor. Hızlı ve iyi başlayan bir Galatasaray, iyi futbol oynayan bir Beşiktaş var. Herkes için güçlü gözüken Beşiktaş'ı yenebiliyoruz. Şimdi dışarıda Galatasaray maçımız var.



ÖRNEĞİNİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖRDÜK

Geçen sene Galatasaray'ı orada yenmiştik. Bu sene de yenmek için gideceğiz. Bizim için rakip ayrımı yok. Biz mücadelemizi, hırsımızı, azmimizi sahaya yansıtınca karşımızda kimse duramıyor. Bunun da örneğini Beşiktaş maçında gördük" dedi. Genç futbolcu, şampiyonluk için verilen sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi, "Öncelikli hedefimiz Türkiye'de şampiyon olmak. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Hocamızın 'Biz şampiyon olacağız' sözü var. Bunun için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan bizim için şampiyon olmak ve taraftarımızı mutlu etmek" ifadelerini kullandı.



AYKUT HOCA İYİ HİSSETTİRİYOR

Ozan, kariyerinde bugüne kadar çok iyi teknik adamlarla çalıştığını ancak en fazla Aykut Kocaman'la çalışmaktan keyif aldığını dile getirirken, şunları kaydetti: "Aykut hoca Türk oyunculara kendilerini daha iyi hissettiriyor. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri çalıştığım en iyi hoca Aykut Kocaman. Bana çok şey katıyor; hem psikolojik hem de saha içi olarak. Bazı şeyleri yanlış yapabilirken beni doğruya çeken bir insan. Teşekkür ediyorum kendisine." Kariyerinde Fatih Terim ve Şenol Güneş'in de önemli rol oynadığını anlatan Ozan, "Şenol Güneş, benim Bursaspor'dan beri hocam. Fatih hoca ise iyi oynamadığım zaman bile, daha gencecik yaşta milli takıma çağırdı. Bana güvendi ve gözü kapalı forma verdi" diye konuştu.



ORTA SAHAYIM DERBİDE 3 POZİSYONUM VAR

HAKKINDA sosyal medyada çıkan bazı yorumlarına da kızdığını belirten Ozan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ya Ozan ne yapmış da böyle olmuş diye soruyorum kendime. Benim yaptığım pas hatasını başkası da yapıyor. Açıkçası geçen Beşiktaş maçında kaçırdığım golden sonra bir televizyon kırılmış galiba. Videoyu izledim. Çocuk kendine zarar veriyor. Ben bir orta saha oyuncusuyum. Bir orta saha oyuncusu bir derbide üç defa gol pozisyonuna girebilir mi, ben giriyorum. Gol kaçabilir, burada kimler ne goller kaçırdı."



YENİLİNCE OZAN KİLOLU

OZAN, hakkında yapılan "fazla kilosu var" yorumlarına tepki gösterdi. Kilo fazlasının bulunmadığını vurgulayan genç futbolcu, "Tişörtün bana bol gelmesi, o an fotoğrafta formanın üzerime yapışmasıyla göbeğin çıkması, bütün herkesi yanlış yerlere yönlendirebiliyor. Yağ oranımda düşme var, kilomda azalma da var. Geçen hafta 'kilosu vardı', bu hafta maç iyi gitti, 'Ozan çok iyiydi' deniyor. Böyle olmaz" Hoca oynatıyorsa, demek ki bir bildiği var" şeklinde konuştu.



ÖZEL HOCA TUTTUM

KENDİSİNİ geliştirmek için bireysel antrenör tuttuğunu aktaran Ozan, "Ekstra çalışma gereksinimi duymuyordum ancak sıkıntılar olunca kendimi daha da geliştirmek için hoca tutmak istedim. 'İlk başlarda niye çalışmıyordu?' diye soracak olurlarsa, zaten kulübümde sıkı bir programımız var, o yüzden sezon başında bireysel antrenörüm yoktu. Milli takımda da ıslıklanmam işime daha fazla sarılmama neden oldu" dedi.



BENFICA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜM

OZAN Tufan, sezon başında Benfica'dan transfer teklifi aldığını ancak bazı pürüzlerin yaşandığını aktardı. Sarı-lacivertli oyuncu, "Bu anlaşmazlıklar biraz da benim dışımda gerçekleşti. Burada kalmamdan yana bir sıkıntı yok, zaten benim gönlüm Fenerbahçe'de. Gönül bağım burası. Fenerbahçe'nin yeri bende farklı. Elbet bir gün yurtdışında oynayıp Fenerbahçe'yi ve ailemi temsil etmek isterim. İspanya'da futbol oynamak isterim" ifadelerini kullandı. Ozan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ise hakemlerini rahatlatacağını savundu.