 GÜİZA: 2 SOLDADO 0 – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    GÜİZA: 2 SOLDADO 0

    GÜİZA: 2 SOLDADO 0
    Fenerbahçe'nin sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Roberto Soldado bir türlü beklenilen performansı veremedi. Öyle ki İspanyol forvet, geçmiş dönemde sarı-lacivertli formayı giyen ve çok eleştirilen Daniel Güiza'nın bile gerisinde kaldı. İlk 5 maçlık performanslarında Güiza önde. İspanyol forvet transfer olduğunda ilk 5 maçta 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Soldado ise forma giydiği ilk 5 karşılaşmada tabelayı ne gol ne de asistle değiştirebildi.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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