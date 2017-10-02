GÜİZA: 2 SOLDADO 0

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Roberto Soldado bir türlü beklenilen performansı veremedi. Öyle ki İspanyol forvet, geçmiş dönemde sarı-lacivertli formayı giyen ve çok eleştirilen Daniel Güiza'nın bile gerisinde kaldı. İlk 5 maçlık performanslarında Güiza önde. İspanyol forvet transfer olduğunda ilk 5 maçta 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Soldado ise forma giydiği ilk 5 karşılaşmada tabelayı ne gol ne de asistle değiştirebildi.