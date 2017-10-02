FENERBAHÇE'DEN KREDİ AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası'yla yapılan kredi anlaşmasının detayları hakkında açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan 60 milyon ABD Dolarındaki kredinin teminatları olarak; toplam 71,7 milyon ABD Doları tutarında yayın geliri ve loca geliri temliği, Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iki bankadan pos tahsilatları rehni (Kredi vade sonu olan 2023 Haziran ayına kadar toplam 17,5 milyon ABD Doları olması öngörülmektedir.) ve Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 400 milyon Türk Lirası tutarında gayrimenkul ipoteği verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:54
-
SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Toplam 15
Yorum
1903 Aman bi kizdik bi kizdik! Ne var bunda ya! TS nin topçusu baska birsey söylerse yanlis olur. Helal TS'ye fener ugrasti alamadi onlar aldi.
-
''BEŞİKTAŞ’TA POTANSİYEL VAR''
Toplam 1
Yorum
karakartal bu adam lig başladığından beri inanılmaz bir performans gösteriyor. taraftar bu adama sahada destek vermeli şuan takımın en iyisi.
-
TIMO WERNER KADRODAN ÇIKARILDI
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Aklini aldik daha da düzelmez.
FENERBAHÇE'DEN KREDİ AÇIKLAMASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.