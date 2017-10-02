FENERBAHÇE'DEN KREDİ AÇIKLAMASI

Ziraat Bankası ile yapılan 60 milyon Dolarlık kredi anlaşmasının ayrıntılarıyla ilgili bir bildiride bulundu. Sarı Lacivertliler, anlaşma detaylarını Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde açıkladı.İşte o açıklama:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan 60 milyon ABD Dolarındaki kredinin teminatları olarak; toplam 71,7 milyon ABD Doları tutarında yayın geliri ve loca geliri temliği, Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iki bankadan pos tahsilatları rehni (Kredi vade sonu olan 2023 Haziran ayına kadar toplam 17,5 milyon ABD Doları olması öngörülmektedir.) ve Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 400 milyon Türk Lirası tutarında gayrimenkul ipoteği verilmiştir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız



