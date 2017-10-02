 FENERBAHÇE ARA VERMEDİ – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    FENERBAHÇE ARA VERMEDİ

    FENERBAHÇE ARA VERMEDİ

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı.

    Futbolcular idmanda, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:59
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