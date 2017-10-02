FENERBAHÇE ARA VERMEDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı.
Futbolcular idmanda, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:59
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Itandje Bayern Münih yolunda
Toplam 2
Yorum
Bayern pass Hayatta imkansız diye bir şey yoktur buna denir.
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FORVET HATTINDAKİ UYUM BOZULDU
Toplam 30
Yorum
hattrick Talisca'nın tamam çok keyif veren hareketleri var ama çok nazik çok narin ikili mücadeleleri çok zayıf ve korkak !
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"HEDEFİMİZ, DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK"
Toplam 2
Yorum
Ankaralı Akrep Başkan,Pepe dışında transverler fiyasko.Negrodoyu alan kafa nasıl bir kafa.10 milyon euro bulup Abubakarı alamadın da gidip 32 Yaşındaki
FENERBAHÇE ARA VERMEDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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