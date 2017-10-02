 ASLAN CİRİT ATIYOR, F.BAHÇE GİREMİYOR – Fotomaç – 02 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ASLAN CİRİT ATIYOR, F.BAHÇE GİREMİYOR

    ASLAN CİRİT ATIYOR, F.BAHÇE GİREMİYOR

    Bu hafta öyle bir istatistik var ki iki ezeli rakibin hücum güçlerini iyi özetledi. Aslan, Karabük maçında 56 kez ceza sahası içinde topla buluştu. Kanarya’da bu rakam 5!

    Bu hafta F.Bahçe, hakem hatalarının da damga vurduğu maçta Akhisar'a deplasmanda 1-0 kaybederken, Galatasaray ise evinde Karabük'ü 3-2 ile geçti. Ortaya çıkan rakamlar ise Kanarya için endişe verici. Cimbom, Karabük karşısında tam 56 kez rakip ceza sahası içinde topla buluşurken bu rakam sarı-lacivertlilerde sadece 5'te kaldı. Sarı-kırmızılılar 16 şut atıp, 24 orta yaptı. Kanarya, rakip kaleye çoğu 25 metre civarından 5 şut gönderebildi. 90 dakikayı tek isabetli şutla tamamladı. Orta sayısı da 14'te kaldı.

    İlk antrenman bugün
    Akhisar karşılaşması sonrası sarı-lacivertli futbolcular 2 gün izin yapmıştı. Milli araya denk gelen haftada , Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması hazırlıklarına bugün başlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın oyuncularına bir moral konuşması yapması bekleniyor.

    Sadece Advocaat'ı geçti
    Fenerbahçeye geri dönen Aykut Kocaman sezona istediği gibi başlayamadı. 7 hafta sonunda 11 puan toplayabilen Kanarya ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Kocaman 11 puanla sadece 9 puanlık bir giriş yapan Dick Advocaat'ı geçebildi. Aynı dönemde Vitor Pereira 14, İsmail Kartal 13, Ersun Yanal ise 16 puan toplamıştı.

    Kırmızılar için özel toplantı
    Kanarya en hırçın sezonlarından birini yaşıyor. Sarı-lacivertli futbolcular son 2 haftada 4 kırmızı gördü. Beşiktaş derbisinde kırmızı gören İsmail Köybaşı ile Neto'ya, Akhisar'da Alper ile Skrtel eklenmişti. Yönetimin sorumsuz kart gören İsmail'e ceza vereceği, Skrtel ile Neto'yu uyaracağı öğrenildi. Haksız kart gördüğü belirtilen Alper Potuk için bir yaptırım beklenmiyor.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ASLAN CİRİT ATIYOR, F.BAHÇE GİREMİYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.