ASLAN CİRİT ATIYOR, F.BAHÇE GİREMİYOR
Bu hafta öyle bir istatistik var ki iki ezeli rakibin hücum güçlerini iyi özetledi. Aslan, Karabük maçında 56 kez ceza sahası içinde topla buluştu. Kanarya’da bu rakam 5!
İlk antrenman bugün
Akhisar karşılaşması sonrası sarı-lacivertli futbolcular 2 gün izin yapmıştı. Milli araya denk gelen haftada Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması hazırlıklarına bugün başlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın oyuncularına bir moral konuşması yapması bekleniyor.
Sadece Advocaat'ı geçti
Fenerbahçeye geri dönen Aykut Kocaman sezona istediği gibi başlayamadı. 7 hafta sonunda 11 puan toplayabilen Kanarya ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Kocaman 11 puanla sadece 9 puanlık bir giriş yapan Dick Advocaat'ı geçebildi. Aynı dönemde Vitor Pereira 14, İsmail Kartal 13, Ersun Yanal ise 16 puan toplamıştı.
Kırmızılar için özel toplantı
Kanarya en hırçın sezonlarından birini yaşıyor. Sarı-lacivertli futbolcular son 2 haftada 4 kırmızı gördü. Beşiktaş derbisinde kırmızı gören İsmail Köybaşı ile Neto'ya, Akhisar'da Alper ile Skrtel eklenmişti. Yönetimin sorumsuz kart gören İsmail'e ceza vereceği, Skrtel ile Neto'yu uyaracağı öğrenildi. Haksız kart gördüğü belirtilen Alper Potuk için bir yaptırım beklenmiyor.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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