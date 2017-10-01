YILDIRIM'A KIRIK NOT
Alper ve Skrtel’i kırmızı kartla dışarıya gönderen Bülent Yıldırım’a ‘hayal kırıklığı’ olarak değerlendirilen 7.4 puan verileceği bildirildi
KOCAMAN ÇİLEDEN ÇIKTI
Öte yandan teknik direktörlük kariyeri boyunca genelde saha kenarında sakin bir görüntü çizen, kendi futbolcularına karşı dahi agresif görünmeyen, kenar yönetimde heyecanını pek belli etmeyen Aykut Kocaman, Akhisar maçı sırasında bambaşka bir görüntü sergiledi. Maçın hakemi Bülent Yıldırım'a isyan eden Kocaman tepkisini dile getirdi. Alper Potuk kenara geldiğinde oyuncusuna "Bir şey yaptın mı?" diye soran teknik direktör Kocaman "Hayır" cevabını alınca Yıldırım'a olan tepkisi ve itirazlarını iyice arttırdı.
NE GÖRDÜN DE KIRMIZI VERDİN!
Sakinliği ile bilinen Aykut Kocaman karşılaşma sonunda gösterilen kartlara isyan ederken maçın hakemi Bülent Yıldırım'ı yanına gitmekten kendini alamadı. Kocaman'ın, "Bana sadece şunun cevabını ver. Ne gördün de kırmızı verdin? Senden başka bir şey istemiyorum" dediği ama Yıldırım'ın herhangi bir karşılık veremediği ifade edildi.
GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Akhisar Belediyespor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Martin Skrtel'in maç sonunda hakem Bülent Yıldırım'ın odasına gitmek istediği öğrenildi. 55. dakikada Akhisar'ın atağını eliyle kesen Slovak futbolcu ilk sarı kartını görmüştü. Skrtel bu kez 86. dakikada yine elle oynama gerekçesiyle hakem Bülent Yıldırım tarafından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Martin Skrtel'in karşılaşma sonunda hakem Bülent Yıldırım'ın odasına giderek konuşmak istediği ancak yetkililerin araya girerek daha büyük ceza almaması adına oyuncuyu sakinleştirdiği belirtildi.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:17
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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