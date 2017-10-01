 SÖZ DİNLEMİYOR – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    SÖZ DİNLEMİYOR

    SÖZ DİNLEMİYOR

    Teknik heyet, Fransız yıldızı, ‘Rakibini geçemiyorsan zorlama, pas ver, verkaç yap’ diyerek defalarca ikaz etti. laf dinlemeyince son 2 maçta oyundan alındı

    FENERBAHÇE'DE yüksek tekniği ve savaşçı futboluyla bu sezonun en iyi transferi olarak bakılan Mathieu Valbuena'nın çalım sevdası başına dert oldu. Tecrübeli oyuncu, kendine aşırı güveni nedeniyle maçlarda sık sık çalımla adam eksiltme yolunu tercih ediyor. Başarılı olduğunda bir sorun olmuyor. Ancak son haftalarda çalımı abartması hem takım arkadaşlarını rahatsız etmeye hem de kaptırdığı toplar sıkıntı yaratmaya başladı.

    TEKRAR KONUŞACAK
    TEKNİK heyetin, Fransız oyuncuyu, "Baktın rakibini geçemiyorsan, zorlama. Pas oyununa dön, verkaç yap" diyerek defalarca ikaz etmesine rağmen, söz dinletemediği öğrenildi. Aykut Kocaman da ligdeki son iki karşılaşmada 'yı oyundan çıkarmak zorunda kaldı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde 69'da kemendi yiyen yıldız, Akhisar maçında da 66'da kenara geldi. Kocaman'ın Valbuena ile bu konuyu önümüzdeki hafta tekrar konuşarak, bir kez daha uyarması bekleniyor.

    5 GOLE KATKI
    33 yaşındaki Mathieu Valbuena, Süper Lig'de 7 maça da ilk 11'de başladı. İlk 5 hafta 90 daki ka sahada kalan yıldız, 3 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu 1 sarı kart gördü.

    Emre BOL
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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