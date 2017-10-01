SÖZ DİNLEMİYOR
Teknik heyet, Fransız yıldızı, ‘Rakibini geçemiyorsan zorlama, pas ver, verkaç yap’ diyerek defalarca ikaz etti. Valbuena laf dinlemeyince son 2 maçta oyundan alındı
TEKRAR KONUŞACAK
TEKNİK heyetin, Fransız oyuncuyu, "Baktın rakibini geçemiyorsan, zorlama. Pas oyununa dön, verkaç yap" diyerek defalarca ikaz etmesine rağmen, söz dinletemediği öğrenildi. Aykut Kocaman da ligdeki son iki karşılaşmada Valbuena'yı oyundan çıkarmak zorunda kaldı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde 69'da kemendi yiyen yıldız, Akhisar maçında da 66'da kenara geldi. Kocaman'ın Valbuena ile bu konuyu önümüzdeki hafta tekrar konuşarak, bir kez daha uyarması bekleniyor.
5 GOLE KATKI
33 yaşındaki Mathieu Valbuena, Süper Lig'de 7 maça da ilk 11'de başladı. İlk 5 hafta 90 daki ka sahada kalan yıldız, 3 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu 1 sarı kart gördü.
Emre BOL
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:19
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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