Obra ve takımı medya gününde

FENERBAHÇE Doğuş Basketbol Takımı oyuncu ve teknik heyeti yarın Medya Günü'ne katılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek etkinlik, sabah 09.00'da başlayacak. Etkinlikte bireysel röportajların yanı sıra Euroleague ve Basketbol Süper Ligi çekimleri gerçekleştirilecek.