 Obra ve takımı medya gününde – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Obra ve takımı medya gününde

    Obra ve takımı medya gününde
    FENERBAHÇE Doğuş Basketbol Takımı oyuncu ve teknik heyeti yarın Medya Günü'ne katılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek etkinlik, sabah 09.00'da başlayacak. Etkinlikte bireysel röportajların yanı sıra Euroleague ve Basketbol Süper Ligi çekimleri gerçekleştirilecek.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
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