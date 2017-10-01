 İCRAAT DA YOK ŞANS DA – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    İCRAAT DA YOK ŞANS DA

    İCRAAT DA YOK ŞANS DA

    F.Bahçe, hakemi eleştiriyor ancak Akhisar önünde takım da döküldü. Rakip kaleye tek isabetli şut atılabilirken, kalesini bulan ‘ilk şut ise yine gol’ oldu!

    * Oynadığı ilk 3 maçta attığı 2 gol ve istatistikleriyle Gomis'e rakip gösterilen Vincent Janssen, Akhisar önünde pozisyona bile göremedi.

    * İlk 6 haftanın kahramanı Valbuena sahada kaldığı 66 dakikada takımın en fazla top kaybedeni oldu. O etkisiz kalınca hücum planları aksadı.

    * Akhisar kalesine 90 dakikada tek isabetli şut atıldı. O da duraklama dakikalarında geldi.

    * Kale üst üste 13 maçtır kapanmıyor. * Son iki maçta 4 oyuncu kırmızı kart gördü.

    * F.Bahçe'nin ligde 7 maçının 4'ünde kalesini tutan ilk şut gol oldu. Şans da takıma gülmüyor.

    Geri dönemiyor
    ilk golü yediği maçları kazanmakta zorlanıyor. Sarılacivertli takım, geriye düştüğü son 40 mücadelenin sadece 5'inden galibiyetle ayrıldı. Akhisar yenilgisi, ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda aldığı 20. mağlubiyet oldu.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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