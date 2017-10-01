 Hazırlıklar yarın başlıyor – Fotomaç – 01 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hazırlıklar yarın başlıyor

    Hazırlıklar yarın başlıyor
    Teknik Direktör Aykut Kocaman, milli maç arası nedeniyle futbolcularına 2 gün izin verdi. Milli maç arasından sonra ligin 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazırlıklar yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.