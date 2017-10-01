FELAKETLER ÜST ÜSTE
Buruk da hak verdi
Karşılaşma sonunda Bülent Yıldırım'ın kararları konuşulurken Akhisar'ın hocası Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Kırmızı kartları da değerlendiren teknik adam, "Alper'in pozisyonu belki sarıyla geçiştirilebilirdi" diyerek hakemin ağır bir karar verdiğini ifade etti.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:02
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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