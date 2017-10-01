 FELAKETLER ÜST ÜSTE – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    FELAKETLER ÜST ÜSTE

    FELAKETLER ÜST ÜSTE
    Akhisar maçına kadar 8 golle Alanya ile beraber deplasmanda en çok gol atan iki takımdan biri olan F.Bahçe durdu. Deplasmanda çıktığı son 11 lig maçından 7 galibiyet ve 4 beraberlik çıkaran F.Bahçe'nin serisi de bitti. Geçen sezon başından bu yana rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu maçı oynadı.

    Buruk da hak verdi
    Karşılaşma sonunda Bülent Yıldırım'ın kararları konuşulurken Akhisar'ın hocası Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Kırmızı kartları da değerlendiren teknik adam, "Alper'in pozisyonu belki sarıyla geçiştirilebilirdi" diyerek hakemin ağır bir karar verdiğini ifade etti.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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