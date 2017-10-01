 DOKUNMADIM – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    DOKUNMADIM

    DOKUNMADIM

    Lopes’e müdahalesinin olmadığını ifade eden Alper kırmızıyı gördüğünde büyük şok yaşadığını ifade etti

    Akhisar maçının 82. dakikasında kırmızı kart gören Alper Potuk, kesinlikle rakibine dokunmadığını söyledi. Sarı-lacivertli takımın başarılı oyuncusu, "O pozisyonda hem Lopes hem ben topa müdahale ettik. İkimiz de birbirimizi koruduk, tekmeden sakındık, ayağımızı indirdik. Kesinlikle dokunmadım. Pozisyon kırmızı kart değildi" dedi. Alp er on anları şu sözlerle anlattı: Hakem Bülent Yıldırım'ın cebinden kırmızı kartı çıkarıp, üzerime geldiğini görünce gözlerime inanamadım. Zaten herkes neyin ne olduğunu gördü. Çok da konuşacak bir şey yok.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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