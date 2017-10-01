 Bütün kupaları istiyoruz – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Bütün kupaları istiyoruz

    Bütün kupaları istiyoruz
    FENERBAHÇE Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Ana Dabovic ve Kia Vaughn, FBTV'de "40+" programına konuk oldu. İkiliden Kia, " forması altında şampiyonluklar kazanmak istiyorum" derken, Dabovic, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Her geçen gün takım arkadaşlarımızla birbirimizi tanıyoruz. Şampiyonlukları kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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