 Alt yapıda da galibi yet yok – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Alt yapıda da galibi yet yok

    Alt yapıda da galibi yet yok
    FENERBAHÇE Futbol Altyapı Takımları, Gelişim Ligi'nin 2'nci haftasında karşılaştığı Bursaspor karşısında 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. U16'lar rakibiyle Gülhan'ın golüyle 1-1 berabere kalırken, U15'lerin mücadelesi de 2-2 sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri Ömer Faruk ve Serkan'dan geldi. U14 takımı ise Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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