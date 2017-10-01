Alt yapıda da galibi yet yok

FENERBAHÇE Futbol Altyapı Takımları, Gelişim Ligi'nin 2'nci haftasında karşılaştığı Bursaspor karşısında 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. U16'lar rakibiyle Gülhan'ın golüyle 1-1 berabere kalırken, U15'lerin mücadelesi de 2-2 sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri Ömer Faruk ve Serkan'dan geldi. U14 takımı ise Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.