Alper Potuk'tan itiraz
Lopes’e müdahalesinin olmadığını ifade eden Alper kırmızıyı gördüğünde büyük şok yaşadığını ifade etti.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:58
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Bütün kupaları istiyoruz
Toplam 3
Yorum
serkan Hadi len Akhisarı yenemeyen GS yenecek Ruhsuz gamsızlar yazıklar olsun sizlere artık maçlardan soğuttunuz oh be dünya varmış.
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'KOCAMAN' SORULAR
Toplam 36
Yorum
fuat koca maçta sıfır pozisyon, 3 üç şut, saçma sapan oyuncu değişikliği sonra hakem, yemezler..
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TARTIŞMASIZ KRAL
Toplam 4
Yorum
ALDATMACA Birak kendini cuval gibi yere.Versin hakem penalti.Babam da atar 7 gol. Cenk gibi bir gol attigini gormedik Burak.
Alper Potuk'tan itiraz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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