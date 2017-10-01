A Milli Takım’da 3 Fenerbahçeli

2018 DÜNYA Kupası Elemeleri'nde İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Fenerbahçe'den 3 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından açıklanan kadroda sarı-lacivertli takımdan Mehmet Topal, İsmail Köybaşı ve Ozan Tufan yer aldı. Milliler yarın Antalya'da toplanacak. Topal, Köybaşı ve Tufan da Antalya'ya giderek kampa dahil olacak.