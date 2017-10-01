 A Milli Takım’da 3 Fenerbahçeli – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    A Milli Takım’da 3 Fenerbahçeli

    A Milli Takım’da 3 Fenerbahçeli
    2018 DÜNYA Kupası Elemeleri'nde İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Fenerbahçe'den 3 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından açıklanan kadroda sarı-lacivertli takımdan Mehmet Topal, İsmail Köybaşı ve Ozan Tufan yer aldı. Milliler yarın Antalya'da toplanacak. Topal, Köybaşı ve Tufan da Antalya'ya giderek kampa dahil olacak.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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