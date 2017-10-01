1 YIL CEZA ALABİLİR

Teleset Mobilya Akhisar maçında sonra Ali Yıldırım'ın hakem odası basma girişimi başına iş açtı. TFF'nin 2014'te aldığı yeni karar çerçevesinde Ali Yıldırım'ın 1 yıl ceza alması gündeme geldi. Hakem Bülent Yıldırım ve gözlemcinin vereceği raporlar Yıldırım'ın alacağı cezayı belirleyecek.



TFF'den yapılan açıklamada, "Saha içi veya dışında, hakemlere sözlü veya fiili eylemlerde bulunulması halinde hakeme maçı tatil etme yetkisi verildiği duyuruldu. Benzer eylemleri maç sonrası da dahil yapan yöneticilere disiplin talimatı uyarınca en az 1 yıl men cezası verilecek" denilmişti.