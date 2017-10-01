1 YIL CEZA ALABİLİR
TFF'den yapılan açıklamada, "Saha içi veya dışında, hakemlere sözlü veya fiili eylemlerde bulunulması halinde hakeme maçı tatil etme yetkisi verildiği duyuruldu. Benzer eylemleri maç sonrası da dahil yapan yöneticilere disiplin talimatı uyarınca en az 1 yıl men cezası verilecek" denilmişti.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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