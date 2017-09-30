YILDIRIM HAKEM ODASINI BASTI
Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım'ın, Akhisarspor maçı sonrası koridorda hakeme çok sert tepki gösterdiği ve hakem odasına girmeye çalıştığı iddia edildi.
Yıldırım, hakemin odasına giderek, "Hocayla görüşmek istiyorum" dedi. Ancak sarı-lacivertli yöneticiye "Hocamız şu anda yorgun" yanıtı verildi. Buna çok sinirlenen Yıldırım ise "Onun yorgunluğunun a. k." diyerek isyan etti.
Kartı yırtıp attı Hakem Bülent Yıldırım'ın kendisiyle görüşmemesine sinirlenen Ali Yıldırım, boynundaki akreditasyon kartını yırttı ve soyunma odası koridorlarını aşırı sinirli bir şekilde terk etti. Daha önce Başkan Aziz Yıldırım da bir kez hakem odası bastığını açıklamıştı.
Bu arada teknik direktör Aykut Kocaman da bitiş düdüğünün ardından soluğu hakem Bülent Yıldırım'ın yanında aldı. Hakeme hatalarını tek tek anlatmaya çalışan Kocaman, maç esnasında da hakemin kararlarına tepki gösterdi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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