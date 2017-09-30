YILDIRIM HAKEM ODASINI BASTI

Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım'ın, Akhisarspor maçı sonrası koridorda hakeme çok sert tepki gösterdiği ve hakem odasına girmeye çalıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Akhisarspor mağlubiyeti yönetici Ali Yıldırım'ı çileden çıkardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki oyuncuları kırmızı kartla oyundan atılan sarı-lacivertlilerin tecrübeli yöneticisi Ali Yıldırım, soluğu hakemlerin soyunma odasında aldı.



Yıldırım, hakemin odasına giderek, "Hocayla görüşmek istiyorum" dedi. Ancak sarı-lacivertli yöneticiye "Hocamız şu anda yorgun" yanıtı verildi. Buna çok sinirlenen Yıldırım ise "Onun yorgunluğunun a. k." diyerek isyan etti.



Kartı yırtıp attı Hakem Bülent Yıldırım'ın kendisiyle görüşmemesine sinirlenen Ali Yıldırım, boynundaki akreditasyon kartını yırttı ve soyunma odası koridorlarını aşırı sinirli bir şekilde terk etti. Daha önce Başkan Aziz Yıldırım da bir kez hakem odası bastığını açıklamıştı.



Bu arada teknik direktör Aykut Kocaman da bitiş düdüğünün ardından soluğu hakem Bülent Yıldırım'ın yanında aldı. Hakeme hatalarını tek tek anlatmaya çalışan Kocaman, maç esnasında da hakemin kararlarına tepki gösterdi.