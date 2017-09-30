 YILDIRIM ÇARPTI! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    YILDIRIM ÇARPTI!

    YILDIRIM ÇARPTI!

    Bülent Yıldırım, 2 kırmızı ile Fener’in kaybında başrol oynadı. 82’de önce Alper Potuk’a direkt kırmızı çıkaran Yıldırım, sadece 4 dakika sonra Skrtel’i 2. sarıdan attı. Kocaman kenarda isyan etti. Fener son 2 haftada 4 kırmızı kart gördü

    Geçen haftaki Beşiktaş derbisinde iki kırmızı kart gören Fenerbahçe, dün büyük bir şok daha yaşadı ve Akhisarspor mücadelesini yine 9 kişi tamamladı. Oyuna karşılaşmanın ikinci yarıda giren Alper Potuk, 82. dakikada rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle hakem Bülent Yıldırım tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bundan sadece 4 dakika sonra ise sarı-lacivertlileri çıldırtan karar geldi.


    *Dakika 82. Alper Potuk kırmızı kart.

    KOCAMAN ÇİLEDEN ÇIKTI
    Akhisar'ın geliştirdiği ani atakta rakibinin aşırtmak istediği top Skrtel'in eline geldi. Hakem Yıldırım, bu pozisyonda Slovak futbolcuya ikinci sarıyı gösterip 'yi 9 kişi bıraktı. Bu karar sahada oyuncuları çıldırtırken, kenarda da Aykut Kocaman'ın isyanı vardı. Usta hoca, iki eliyle 'okey' işareti yaparak Yıldırım'a tepki gösterdi. Kanarya iki haftada toplam 4 kırmızı kart gördü.


    *Dakika 86. Skrtel kırmızı kart.

    SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ
    Akhisar maçının hakemi Bülent Yıldırım'a sosyal medyada da büyük tepki vardı. İşte sarı-lacivertli futbolseverlerin maçtan sonra attığı tweetler'den bazıları:

    - Vicdan azabı çek Bülent Yıldırım (@Mitralyz5)
    - Bülent Yıldırım 2:0 Fenerbahçe (@Bozkurtbeyyyy)
    - Tebrikler bülent yıldırım kazandın (@0cp_67)
    - Bülent yıldırım düdüğünü hemen asmalı (@erkuttasdelen50).
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:51
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