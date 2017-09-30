YILDIRIM ÇARPTI!
Bülent Yıldırım, 2 kırmızı ile Fener’in kaybında başrol oynadı. 82’de önce Alper Potuk’a direkt kırmızı çıkaran Yıldırım, sadece 4 dakika sonra Skrtel’i 2. sarıdan attı. Kocaman kenarda isyan etti. Fener son 2 haftada 4 kırmızı kart gördü
*Dakika 82. Alper Potuk kırmızı kart.
KOCAMAN ÇİLEDEN ÇIKTI
Akhisar'ın geliştirdiği ani atakta rakibinin aşırtmak istediği top Skrtel'in eline geldi. Hakem Yıldırım, bu pozisyonda Slovak futbolcuya ikinci sarıyı gösterip Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı. Bu karar sahada oyuncuları çıldırtırken, kenarda da Aykut Kocaman'ın isyanı vardı. Usta hoca, iki eliyle 'okey' işareti yaparak Yıldırım'a tepki gösterdi. Kanarya iki haftada toplam 4 kırmızı kart gördü.
*Dakika 86. Skrtel kırmızı kart.
SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ
Akhisar maçının hakemi Bülent Yıldırım'a sosyal medyada da büyük tepki vardı. İşte sarı-lacivertli futbolseverlerin maçtan sonra attığı tweetler'den bazıları:
- Vicdan azabı çek Bülent Yıldırım (@Mitralyz5)
- Bülent Yıldırım 2:0 Fenerbahçe (@Bozkurtbeyyyy)
- Tebrikler bülent yıldırım kazandın (@0cp_67)
- Bülent yıldırım düdüğünü hemen asmalı (@erkuttasdelen50).
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:51
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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