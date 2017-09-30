 Tribünler dolmadı – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Tribünler dolmadı

    Tribünler dolmadı
    Derbi zaferi sonrası zirve yarışında moral kazanan Fenerbahçe, Akhisar deplasmanında taraftarından beklediği desteği göremedi. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Akhisarspor karşılaşmasında tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı. karşılaşmaya futbolseverler çok fazla ilgi göstermedi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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