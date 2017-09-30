SERİ SONU FENER

Bu sezon ilk kez bir maçta gol bulamayan, 90 dakikayı bir isabetli orta ve bir isabetli şutla tamamlayan Kanarya’yı ev sahibi ekip Onur’la avladı. Kanarya maçı 9 kişi tamamladı

Geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek taraftarını coşturan F.Bahçe dün Akhisar deplasmanında şok yaşadı: 1-0. Ev sahibi takımın golünü 60. dakikada Onur Ayık attı. F.Bahçe bu sonuçla Süper Lig'de deplasmandaki son 11 maçında yenilmeme serisini sona erdirdi. 12. karşılaşmasını kaybeden Kanarya bu periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı. F.Bahçe'de dün Alper Potuk ile Skrtel kırmızı kart gördü.



Akhisarspor ve F.Bahçe, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya gelirken, sarı- lacivertliler altı galibiyet, Ege ekibi ise 4. galibiyetini elde etti. Golü atan Onur Ayık'ın istatistiği dikkat çekti. Orta alandan gelişen atakta topla ilerleyen Soner, ceza sahası yayı önünden pasını ceza sahası içine hareketlenen ve oyuna yeni giren Onur'a gönderdi. Bu oyuncu sağ çaprazdan fileleri sarstı. Akhisar böylece ilk isabetli şutta golü bulmuş oldu.



İLK KEZ GOL ATAMADI

F.Bahçe, bu sezon ligde ilk kez, ilk 45 dakikada gol atamadı. Kanarya ilk 6 haftada soyunma odasına 1 gol atarak girmişti. Dün ilk yarıda toplam 4 şut çekilirken, isabet sağlanamadı. F.Bahçe, Akhisar maçında geçen sezon başından bu yana rakip ceza sahalarında topla en az buluştuğu (2) ilk yarıyı oynadı.



İÇ SAHA KRALI AKHİSAR

Akhisarspor, Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde iç sahada oynadığı dokuz maçın sekizini kazandı ve bu süreçte sadece Karabükspor'a mağlup oldu (2- 3). Manisa ekibi bu sekiz maçta rakip filelere 24 gol attı (maç başına 2.9).