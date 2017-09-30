SERİ SONU FENER
Bu sezon ilk kez bir maçta gol bulamayan, 90 dakikayı bir isabetli orta ve bir isabetli şutla tamamlayan Kanarya’yı ev sahibi ekip Onur’la avladı. Kanarya maçı 9 kişi tamamladı
Akhisarspor ve F.Bahçe, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya gelirken, sarı- lacivertliler altı galibiyet, Ege ekibi ise 4. galibiyetini elde etti. Golü atan Onur Ayık'ın istatistiği dikkat çekti. Orta alandan gelişen atakta topla ilerleyen Soner, ceza sahası yayı önünden pasını ceza sahası içine hareketlenen ve oyuna yeni giren Onur'a gönderdi. Bu oyuncu sağ çaprazdan fileleri sarstı. Akhisar böylece ilk isabetli şutta golü bulmuş oldu.
İLK KEZ GOL ATAMADI
F.Bahçe, bu sezon ligde ilk kez, ilk 45 dakikada gol atamadı. Kanarya ilk 6 haftada soyunma odasına 1 gol atarak girmişti. Dün ilk yarıda toplam 4 şut çekilirken, isabet sağlanamadı. F.Bahçe, Akhisar maçında geçen sezon başından bu yana rakip ceza sahalarında topla en az buluştuğu (2) ilk yarıyı oynadı.
İÇ SAHA KRALI AKHİSAR
Akhisarspor, Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde iç sahada oynadığı dokuz maçın sekizini kazandı ve bu süreçte sadece Karabükspor'a mağlup oldu (2- 3). Manisa ekibi bu sekiz maçta rakip filelere 24 gol attı (maç başına 2.9).
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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