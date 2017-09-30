OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaştı. Mücadelede Fenerbahçe'nin golcüsü Vincent Janssen'in Mustafa Yumlu'ya faulü sonrası gerginlik yaşandı
Sarı-lacivertlilerin istekli başladığı karşılaşmanın 11. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Ceza sahasında orta bekleyen Vincent Janssen, Akhisarspor'un stoperi Mustafa Yumlu'nun sıkı markajından kurtulmak için kolunu savurdu.
Topsuz alanda yaşanan bu ikili mücadele sonrasında yüzünü tutarak yerde kalan Yumlu sakatlık geçirirken maçın hakemi Bülent Yıldırım oyunu durdurdu.
Hollandalı golcü ev sahibi ekibin kırmızı kart itirazlarının yaptığı pozisyonda sarı kart gördü.
Bu pozisyon sonrası Janssen'le ilgili tartışmalı bir pozisyon daha yaşandı. Sarı kartı bulunan Janssen, 35. dakikada topa doğru hamle yaptı ama sert şekilde rakibinin ayağına bastı. Akhisarlı oyuncular bu pozisyonda ikinci sarı kartın çıkmasını bekledi. Ancak Bülent Yıldırım kartına başvurmadı.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
"JANSSEN ATILMALIYDI"
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi yenmeyi hak ettiklerini söyledi. İyi oynadıklarını belirten ve Fenerbahçe'nin gördüğü kırmızı kartları da değerlendiren teknik adam, "İlk kırmızı kartı net göremedim, sonra televizyonda da izleyemedim. İkinci kırmızı kart doğruydu. Janssen'in Mustafa Yumlu'ya yaptığı bir hareket vardı, orada da kırmızı çıkabilirdi. Alper'in pozisyonu belki sarıyla geçiştirilebilirdi. Bizim takımda bir aile ortamı var ve başarımızın sırrı bu" ifadesini kullandı.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:43
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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