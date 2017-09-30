 OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    OKAN BURUK: ATILMALIYDI

    OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI

    Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaştı. Mücadelede Fenerbahçe'nin golcüsü Vincent 'in Mustafa Yumlu'ya faulü sonrası gerginlik yaşandı

    Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'ı yenerek üst üste 2'inci galibiyetini almasına karşın 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesiyle hasar alan Fenerbahçe, Akhisarspor karşısına seriyi 3 maça çıkarma hedefiyle çıktı.

    Sarı-lacivertlilerin istekli başladığı karşılaşmanın 11. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

    Ceza sahasında orta bekleyen Vincent , Akhisarspor'un stoperi Mustafa Yumlu'nun sıkı markajından kurtulmak için kolunu savurdu.

    Topsuz alanda yaşanan bu ikili mücadele sonrasında yüzünü tutarak yerde kalan Yumlu sakatlık geçirirken maçın hakemi Bülent Yıldırım oyunu durdurdu.

    Hollandalı golcü ev sahibi ekibin kırmızı kart itirazlarının yaptığı pozisyonda sarı kart gördü.

    Bu pozisyon sonrası Janssen'le ilgili tartışmalı bir pozisyon daha yaşandı. Sarı kartı bulunan Janssen, 35. dakikada topa doğru hamle yaptı ama sert şekilde rakibinin ayağına bastı. Akhisarlı oyuncular bu pozisyonda ikinci sarı kartın çıkmasını bekledi. Ancak Bülent Yıldırım kartına başvurmadı.



    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    "JANSSEN ATILMALIYDI"
    Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi yenmeyi hak ettiklerini söyledi. İyi oynadıklarını belirten ve Fenerbahçe'nin gördüğü kırmızı kartları da değerlendiren teknik adam, "İlk kırmızı kartı net göremedim, sonra televizyonda da izleyemedim. İkinci kırmızı kart doğruydu. Janssen'in Mustafa Yumlu'ya yaptığı bir hareket vardı, orada da kırmızı çıkabilirdi. Alper'in pozisyonu belki sarıyla geçiştirilebilirdi. Bizim takımda bir aile ortamı var ve başarımızın sırrı bu" ifadesini kullandı.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.