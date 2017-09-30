Janssen’e davet, Persie yok

Hollanda Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacağı Belarus ve İsveç maçının kadrosu belli oldu. Teknik direktör Dick Advocaat, 35'ten 22'ye indirdiği kadroda Vincent Janssen'e yer verirken, sakatlığı geçmeyen Robin van Persie'yi ise çıkardı.