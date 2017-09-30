 Janssen’e davet, Persie yok – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Janssen’e davet, Persie yok

    Janssen’e davet, Persie yok
    Hollanda Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacağı Belarus ve İsveç maçının kadrosu belli oldu. Teknik direktör Dick Advocaat, 35'ten 22'ye indirdiği kadroda Vincent Janssen'e yer verirken, sakatlığı geçmeyen Robin van Persie'yi ise çıkardı.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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