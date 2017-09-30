HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!

Maçın ilk 15 dakikasına etkili başlamıştı Fenerbahçe, ancak kalan süreçte adeta döküldüler. Bülent Yıldırım'ın maç başında es geçtiği kartlar kötü bir yönetim ortaya koyacağının göstergesiydi. İkinci yarı sarı-lacivertlilerin toparlanması beklendi. Aykut Kocaman'ın yapacağı hamlelerle rakibine üstünlük kuracağı düşünüldü. Ama Kocaman'ın yaptığı hamleler işe yaramadı ve tartışıldı. Özellikle Valbuena değişikliği çok eleştirildi. Kocaman kötü zemin yüzünden mi Fransız yıldızı oyundan aldı? Bu da ihtimal dahilinde. Zaten Valbuena oyundan çıkana kadar pek bir varlık gösterememişti. Ama bu tarz ekstra işler yapabilecek yıldızlar her an oyunu değiştirebilecek hamleler yapabilirdi. Ayrıca Fransız oyuncunun ayağına top geldiğinde etrafını saran 4-5 Akhisarlı oyuncu olması ve sarı-lacivertli oyuncunun bu bölgede yalnız kalması, yardıma hiçbir oyuncunun gelmemesi de kötü performansta etkili oldu. Yerine giren Alper de kısa süre sonra yanlış bir kararla oyundan atıldı. Zaten kötü bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, eksik kalınca hiçbir bir varlık gösteremedi. Maç boyunca sadece bir isabetli şut çeken sarı-lacivertlilerde 82. dakikada atılan Alper Potuk, sarı-lacivertlilerin kötü futbolunun önüne geçti. Taraftalar hakem kararlarına sert tepki gösterse de oynanan kötü futbolu da eleştirdi.

Derbi maçında Neto, İsmail ve Josef gördüğü kartlarla Akhisar maçında cezalı duruma düşmüştü. Hasan Ali, Dirar ve Skrtel'in Akhisar maçında oynayıp oynamayacağı belli değildi. Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşaması halinde derbi galibiyetinin anlamının kalmayacağı bir ortamda Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın sahaya süreceği 11 merak konusu olmuştu.

OKAN BURUK FENERBAHÇE'Yİ NASIL KİLİTLEYECEĞİNİ ÇÖZMÜŞ

Herkes Fenerbahçe'nin sahaya nasıl çıkacağını konuşurken, Akhisar'ın hocası Okan Buruk rakibini iyi analiz etmiş ve nasıl kilitleyeceğini bulmuş olarak sahaya çıkmıştı.

GOL GELDİKTEN SONRA AYKUT KOCAMAN'IN HAMLELERİ

Haftalardır takımın en etkili ismi olan Valbuena'yı 60. dakikada gelen golden sonra oyundan alan Aykut Kocaman, aynı dakikada Ozan Tufan'ı da kenara çekti. Alper Potuk ve Roberto Soldado'yla maçı çevirmeye çalışan tecrübeli hocanın planları ise 82. dakikada bir kez daha bozuldu.

İlk yarı boyunca kaleye uluşamayan Fenerbahçe'de erken bir değişiklik de beklendi. Ancak Kocaman bunu tercih etmedi. Kocaman'ın geç de olsa yaptığı ''kamikaze'' oyuncu değişiklikleri orta sahada üstünlüğü tamamen Akhisar'a bıraktı. Hızlı ataklarla rakip kaleye ilerleyen ev sahibi rahatlıkla Kameni'ye ulaşmayı bildi ve pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Valbuena'nın oyundan çıkmasıyla top kontrolünü yitirdi sarı-lacivertliler, Alper'le atak yapmayı düşündü ama bu da tutmadı. %68 topla oynayan Fenerbahçe ne isabetli orta yapabildi ne şut çekebildi, ne de bir korner kullanabildi. Janssen'e sadece 4 kez top geldi. Toplar ona ulaşamayınca Fenerbahçe çoğalamadı. Beklerden de katkı gelmeyince sonuç kaçınılmaz oldu. Kocaman izledi, yanlış değişiklikler yaptı, takım reaksiyon vermedi.



YALANCI BAHAR MIYDI?

Rakibi karşısında sadece ilk 15 dakikada varlık gösteren ve bu dakikadan sonra adeta teslim olan Fenerbahçe'de Alper Potuk tartışmalı bir kararla 82. dakikada oyundan atılırken, 86. dakikada yine tartışmalı bir kararla ikinci sarı karttan Skrtel oyun dışı kaldı. Sahada 9 kişi kalan Fenerbahçe maçtan 1-0 yenik ayrılırken kırmızı kartların maçın önüne geçmesi Fenerbahçe'nin kötü futbolunu gündemden düşürdü. Beşiktaş derbisindeki hırsla bu hafta arasında dağlar kadar fark vardı. Kocaman'ın 'bu takımını özgüvenini yükseltmeliyiz' düşüncesi hala başarılmış gibi görünmüyor. Bir haftada bir takımın hırsı bu kadar azalıyor, 13 ortadan birine bile vuramıyor, tek isabetli şutla maç bitiriyor, en önemlisi yenilgiye reaksiyon gösteremiyor... Şu istatistik Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu krizi gayet net anlatıyor: İsabetli şut sayısı: 1, isabetli orta sayısı: 1, ilk kırmızı kartın dakikası: 82.

EN TECRÜBELİ HAKEM AMA...

Derbi maçta yaşananlardan sonra MHK, bu maç için en tecrübeli ve en yaşlı hakemi göndererek tedbir almayı düşündü fakat işler böyle gitmedi. Bülent Yıldırım, her pozisyonda adeta 'Aman Fenerbahçe lehine tartışmalı bir karar vermeyim' dercesine maç yönetirken, sarı-lacivertli takımı yaktı. Bülent Yıldırım'ın bu yönde düşünmesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hafta içerisinde sürekli hakemleri hedef alan açıklamalarının da etkili olduğunu söyleyebiliriz...

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Bir hafta önce derbi maçını kazanarak şampiyonluk yarışında 'ben de varım' diyen Fenerbahçe'de bir hafta sonra işler tersine döndü. Beşiktaş maçından alınan 3 puan Akhisar deplasmanında 'hiç' edilirken, sarı-lacivertli taraftarlar arasında Aykut Kocaman'ın kararları tartışılır duruma gelmeye başladı.