BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hala tartışılan ismi olan Ali Palabıyık MHK'den 7.9 not alıp kötü yönetim gösterdiği kabul edilirken, 1 ay dinlendirilerek cezasını çekecek.
Akhisar'ın, Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta çıkardığı ve çıkarmadığı kartlarla büyüktepki çeken Bülent Yıldırım'ın notu da belli oldu.
HAYALKIRIKLIĞI...
Yıldırım'ın, Merkez Hakem Kurulu tarafından, Fenerbahçeli Alper'e çıkardığı kırmızı kartın hatalı bulunduğu, ayrıca Soldado'ya diz attığı pozisyonda direkt kırmızı kart göstermediği için eleştirildiği öğrenildi.
Bu nedenlerle gözlemci Sefer Altuntaş'ın raporları doğrultusunda kendisine hayal kırıklığı olarak başlıklandırılan 7.4 puan verileceği bildirildi. 45 yaşındaki hakem Yıldırım'ın ayrıca 4 ile 6 hafta arasında dinlendirileceği vurgulandı.
AYKUT KOCAMAN'I BİLE ÇILDIRTTILAR
Öte yandan teknik direktörlük kariyeri boyunca genelde saha kenarında sakin bir görüntü çizen, kendi futbolcularına karşı dahi agresif görünmeyen, kenar yönetimde heyecanını pek belli etmeyen Aykut Kocaman, Akhisar maçı sırasında bambaşka bir görüntü sergiledi. Maçın hakemi Bülent Yıldırım'a isyan eden Kocaman tepkisini dile getirdi. Alper kenara geldiğinde oyuncusuna "Bir şey yaptın mı?" diye soran Kocaman "Hayır" cevabını alınca Bülent Yıldırım'a olan tepkisi ve itirazlarını iyice arttırdı.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:30
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YILDIRIM HAKEM ODASINI BASTI
Toplam 96
Yorum
yıldırımspor taraftar guılyanoyu neden ıslıklamıyor adam her maç rezil.
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YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 23
Yorum
samba zumba gıulyano ile fener her maç 10 kişi..hiç bir icraatı yok..sadece penaltı atıyor.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 9
Yorum
Şevket CAN Bu Milli Takım Kadrosunu Tayfur Havutçu kurmuş olabilir, Volkan Şen,Arda Turan bir yıldır oynadıkları Takıma 18 kişilik kadroya giremiyor,
BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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