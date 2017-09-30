 BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !.. – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..

    BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hala tartışılan ismi olan Ali Palabıyık MHK'den 7.9 not alıp kötü yönetim gösterdiği kabul edilirken, 1 ay dinlendirilerek cezasını çekecek.

    Akhisar'ın, Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta çıkardığı ve çıkarmadığı kartlarla büyüktepki çeken Bülent Yıldırım'ın notu da belli oldu.

    HAYALKIRIKLIĞI...
    Yıldırım'ın, Merkez Hakem Kurulu tarafından, Fenerbahçeli Alper'e çıkardığı kırmızı kartın hatalı bulunduğu, ayrıca Soldado'ya diz attığı pozisyonda direkt kırmızı kart göstermediği için eleştirildiği öğrenildi.
    Bu nedenlerle gözlemci Sefer Altuntaş'ın raporları doğrultusunda kendisine hayal kırıklığı olarak başlıklandırılan 7.4 puan verileceği bildirildi. 45 yaşındaki hakem Yıldırım'ın ayrıca 4 ile 6 hafta arasında dinlendirileceği vurgulandı.

    AYKUT KOCAMAN'I BİLE ÇILDIRTTILAR
    Öte yandan teknik direktörlük kariyeri boyunca genelde saha kenarında sakin bir görüntü çizen, kendi futbolcularına karşı dahi agresif görünmeyen, kenar yönetimde heyecanını pek belli etmeyen Aykut Kocaman, Akhisar maçı sırasında bambaşka bir görüntü sergiledi. Maçın hakemi Bülent Yıldırım'a isyan eden Kocaman tepkisini dile getirdi. Alper kenara geldiğinde oyuncusuna "Bir şey yaptın mı?" diye soran Kocaman "Hayır" cevabını alınca Bülent Yıldırım'a olan tepkisi ve itirazlarını iyice arttırdı.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:30
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