"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Aykut Kocaman: “Bütün hafta Beşiktaş’ı hakem kararıyla yenmişiz gibi bir hava estirildi. Fikret Orman’ın propagandası işe yaradı”
F.Bahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisar maçının ardından hakem Bülent Yıldırım'a sert tepki gösterdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı propagandanın işe yaradığını belirten Kocaman, "Alper'in kırmızı kartı çok haksızdı. Ne yaptı da kırmızı gördü? Alper topa hamle yapıyordu. Bülent Yıldırım geçen sezon Bursa maçında 3 kez aynı hareketi yapan Quaresma'yı atamadı. Bülent Yıldırım kötü niyetliydi. Geçen hafta Neto için bir şey söylemedik. Babel yüzde 1000 vurdu devam. Bütün hafta Beşiktaş'ı hakem kararıyla yenmişiz gibi bir hava estirildi. Hakemleri yenme gücümüz yok. Bizi Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler. Yönetim gerekeni yapacaktır" dedi.
Kocaman ilk 25 dakika iyi oynadıklarını ardından düşüş yaşadıklarını belirtip, "Oyuncular bireysel olarak kendini göstermeye çalıştı. Bu dengemizi bozdu" diye konuştu.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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