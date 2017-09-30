 Ben Arfa mahkemeye gidiyor – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Ben Arfa mahkemeye gidiyor

    Ben Arfa mahkemeye gidiyor
    F.Bahçe'nin uzun süre istediği Hatem Ben Arfa, PSG'yi mahkemeye veriyor. Fransız ekibi oyuncuyu satış listesine koymuş ama tecrübeli orta saha ayrılmak istemişti. PSG de Ben Arfa'yı cezalandırıp genç takıma gönderdi. Oyuncununn avukatı, "Hatem'e yapılan saygısızlık. Yasal yollara başvuracağız" dedi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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