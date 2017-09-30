 AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    'IN BÜYÜK İSYANI!

    AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!

    : “Bütün hafta Beşiktaş’ı hakem kararıyla yenmişiz gibi bir hava estirildi. Fikret Orman’ın propagandası işe yaradı”

    F.Bahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisar maçının ardından hakem Bülent Yıldırım'a sert tepki gösterdi.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı propagandanın işe yaradığını belirten Kocaman, "Alper'in kırmızı kartı çok haksızdı. Ne yaptı da kırmızı gördü? Alper topa hamle yapıyordu. Bülent Yıldırım geçen sezon Bursa maçında 3 kez aynı hareketi yapan Quaresma'yı atamadı. Bülent Yıldırım kötü niyetliydi. Geçen hafta Neto için bir şey söylemedik. Babel yüzde 1000 vurdu devam. Bütün hafta Beşiktaş'ı hakem kararıyla yenmişiz gibi bir hava estirildi. Hakemleri yenme gücümüz yok. Bizi Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler. Yönetim gerekeni yapacaktır" dedi.

    Kocaman ilk 25 dakika iyi oynadıklarını ardından düşüş yaşadıklarını belirtip, "Oyuncular bireysel olarak kendini göstermeye çalıştı. Bu dengemizi bozdu" diye konuştu.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:56
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