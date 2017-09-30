AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Aykut Kocaman: “Bütün hafta Beşiktaş’ı hakem kararıyla yenmişiz gibi bir hava estirildi. Fikret Orman’ın propagandası işe yaradı”
F.Bahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisar maçının ardından hakem Bülent Yıldırım'a sert tepki gösterdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı propagandanın işe yaradığını belirten Kocaman, "Alper'in kırmızı kartı çok haksızdı. Ne yaptı da kırmızı gördü? Alper topa hamle yapıyordu. Bülent Yıldırım geçen sezon Bursa maçında 3 kez aynı hareketi yapan Quaresma'yı atamadı. Bülent Yıldırım kötü niyetliydi. Geçen hafta Neto için bir şey söylemedik. Babel yüzde 1000 vurdu devam. Bütün hafta Beşiktaş'ı hakem kararıyla yenmişiz gibi bir hava estirildi. Hakemleri yenme gücümüz yok. Bizi Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler. Yönetim gerekeni yapacaktır" dedi.
Kocaman ilk 25 dakika iyi oynadıklarını ardından düşüş yaşadıklarını belirtip, "Oyuncular bireysel olarak kendini göstermeye çalıştı. Bu dengemizi bozdu" diye konuştu.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:56
-
"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 242
Yorum
çetin Beşiktaş tarafından muhatap alınmaması,cevap verilmemesi kendi hallerine bırakılması daha iyi olur derim.
-
"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 242
Yorum
Hakan Derbiden sonra hakem sayesinde kazandık havası yaratılıyor dedi sen ne yapıyorsun şimdi.1 tane kaleyi bulan şutun var..82 dk 11 kisi oynadin
-
GOMİS FAVORİ BURAK PLASE
Toplam 1
Yorum
**** Vagner Love de olabilir gene. 5 oldu
AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.