ARAKAN UNUTULMADI

TELESET Mobilya Akhisarsporlu oyuncular, Türk Kızılayı'nın "Arakan'a sahip çık" yazılı pankartıyla sahaya çıktı. Bu konunun Tribünlerdeki az sayıdaki taraftar. Bu pankartı ayakta alkışladı. Türkiye, Arakan katliamı ile çok yakından ilgileniyor.