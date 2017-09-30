 ARAKAN UNUTULMADI – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    ARAKAN UNUTULMADI

    ARAKAN UNUTULMADI
    TELESET Mobilya Akhisarsporlu oyuncular, Türk Kızılayı'nın "Arakan'a sahip çık" yazılı pankartıyla sahaya çıktı. Bu konunun Tribünlerdeki az sayıdaki taraftar. Bu pankartı ayakta alkışladı. Türkiye, Arakan katliamı ile çok yakından ilgileniyor.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:46
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