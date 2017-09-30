'ADALET Mİ BU!'
F.Bahçe, Güneş’e verilen 1 maçlık cezaya isyan etti: “Önder Fırat ‘Hocam amma eyyam yaptın’ dedi 3 ay ceza aldı. Güneş’in ‘Yeter artık Allah belanı versin. Artistlik yapma’ diye hakareti var. Cezalar hakkaniyete uygun değildir. İçimize sinmeyen bu durumu şiddetle kınıyor, TFF’yi harekete geçmeye davet ediyoruz”
'EMEK HIRSIZI' DEDİ, CEZA ALMADI'
Beşiktaş Teknik Direktörü sayın Şenol Güneş ise müsabaka sırasında müsabaka hakemine (her ne kadar resmi yayıncı kuruluşun görüntülerinde küfür ettiği açık bir şekilde görüntülenmiş olmasına rağmen) 'Yeter artık Allah belanı versin. S.... git. Artistlik yapma' şeklinde beyanda bulunarak hakaret ettiği gerekçesi ile PFDK'ya sevk edilmiştir. Beşiktaş yöneticisi sayın Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise müsabaka hakemine 'Emek hırsızı' demiş ve bu açıklaması sportmenliğe aykırı bulunarak PFDK'ya sevk edilmiştir. PFDK , yöneticimiz Önder Fırat'ı eylemi sebebi ile 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırmıştır. Kurul, sayın Şenol Güneş'in sözlerini 'hakaret' olarak nitelendirmemiş bu sözleri 'sportmenliğe aykırı' bularak bir müsabakadan men cezası vermiştir. Sayın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 'Emek hırsızı' açıklamasında ise suç unsuru bulunmamış ve hakkında ceza tayine yer olmadığı kararı verilmiştir.
'FUTBOL FEDERASYONU SAMiMi DEĞiL'
Kişiler ve söyledikleri sözler temsilci ve hakem raporlarından aynen alınmıştır. Söylenen sözlere nispetle verilen cezaların oransallık ilkesine ve hakkaniyete uygun olmadığı tartışmasız bir gerçektir. Bu kararlar, hakemlere küfür ve hakaret etmenin önünü açan, hakeme karşı edilen küfür ve hakaretleri normalleştiren emsal karar mahiyetinde olacaktır. Oysaki gerek TFF Başkanı sayın Yıldırım Demirören gerekse MHK Başkanı sayın Yusuf Namoğlu, hakeme yönelik sert eleştiriler üzerine yaptıkları her açıklamalarında hakemlerin korunmasını beyan etmekte, hakemlerin arkasında olacaklarını ifade etmektedir. Görünen odur ki, TFF bu açıklamalarında samimi değildir.
'BUNDAN SONRA EMSAL TEŞKiL EDER'
Bu emsal kararlardan çıkardığımız sonuç, herhangi bir kimsenin bundan sonra sayın Güneş ve sayın Mahmutyazıcıoğlu tarafından hakeme yönelik sözlerin benzerini hakemlerine söylemeleri halinde alacakları cezanın en çok bunların aldığı ceza kadar ceza alacağıdır. Bizim içimize sinmeyen bu durumu şiddetle kınıyor, TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu, MHK Başkanı ve üyelerini 'Türk Hakemlerini' aşağılamaya zemin hazırlayan bu karara karşı harekete geçmeye davet ediyoruz."
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:46
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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