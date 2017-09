'ADALET Mİ BU!'

Fenerbahçeolaylı geçen derbinin ardından'nın verdiği cezalara kulübün resmi hesabındanSarı-lacivertli kulüpten yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi.devre arasında müsabaka hakemlerineşeklinde bir söylemde bulunmuştur.bu söylemi sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirerek yöneticimizin cezalandırılmasını PFDK'dan talep etmiştir.Teknik Direktörü sayınise müsabaka sırasında müsabaka hakemine (her ne kadar resmi yayıncı kuruluşun görüntülerinde küfür ettiği açık bir şekilde görüntülenmiş olmasına rağmen)şeklinde beyanda bulunarak hakaret ettiği gerekçesi ile PFDK'ya sevk edilmiştir.yöneticisi sayınise müsabaka hakeminedemiş ve bu açıklaması sportmenliğe aykırı bulunarak PFDK'ya sevk edilmiştir.yöneticimiz Önder Fırat'ı eylemi sebebi ilecezası ile cezalandırmıştır. Kurul, sayın Şenol Güneş 'in sözleriniolarak nitelendirmemiş bu sözleribularak bir müsabakadan men cezası vermiştir. Sayın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nunaçıklamasında ise suç unsuru bulunmamış ve hakkında ceza tayine yer olmadığı kararı verilmiştir.ve söyledikleri sözler temsilci ve hakem raporlarından aynen alınmıştır. Söylenen sözlere nispetle verilen cezaların oransallık ilkesine vekararlar, hakemlere küfür ve hakaret etmenin önünü açan, hakeme karşı edilen küfür ve hakaretleri normalleştiren emsal karar mahiyetinde olacaktır. Oysaki gerek TFF Başkanı sayıngerekse MHK Başkanı sayın, hakeme yönelik sert eleştiriler üzerine yaptıkları her açıklamalarındahakemlerin arkasında olacaklarını ifade etmektedir. Görünen odur ki, TFF bu açıklamalarında samimi değildir.Bu emsal kararlardan çıkardığımız sonuç, herhangi bir kimsenin bundan sonra sayınve sayın Mahmutyazıcıoğlu tarafından hakeme yönelik sözlerin benzerini hakemlerine söylemeleri halinde alacakları cezanınBizim içimize sinmeyen bu durumu şiddetle kınıyor, TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu, MHK Başkanı ve üyelerinibu karara karşı harekete geçmeye davet ediyoruz."