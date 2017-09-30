13 maçtır kale kapanmıyor
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:35
-
"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 196
Yorum
Besiktas Bu maci kaybetmesinin sebebide hakem degil ayriyeten, Ayutum gaza gelme AGLAAAAAAAA
-
'ADALET Mİ BU!'
Toplam 3
Yorum
1907 ADAM HAKLIYDI 1 MAÇ CEZA BİLE FAZLA
-
İŞTE MHK'NIN KARARI
Toplam 24
Yorum
mehmetaliyıldız İŞTE MHK'NIN KARARI. Ali Palabıyıkın sırf FB maçında hata yaptı diye dinlendirilmesini uygun bulmayız. Bülent yıldırım da dinlendirilmemeli devam etsinler yönetmeye.
13 maçtır kale kapanmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.