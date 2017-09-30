 13 maçtır kale kapanmıyor – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    13 maçtır kale kapanmıyor

    13 maçtır kale kapanmıyor
    Bu sezon ligde 7 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe, ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri olurken, 13 maçtır kalesini gole kapatamıyor. En son 23 Nisan'da G.Saray'dan gol yemeyen Sarı Kanaryalar, sonrasında 10 farklı ekipten 13 maçta, 17 gol yedi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:35
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