12 KİŞİYLE ISINDILAR

F.Bahçe, Akhisar maçında 12 kişiyle ısındı. Hasan Ali'nin durumunun son ana kadar risk taşıması nedeniyle, Şener Özbayraklı da A takımla birlikte ısındı. Şayet Hasan Ali forma giyebilecek duruma gelmeseydi, Şener ilk 11'e dahil edilecek, Isla da sol beke çekilecekti.



Tek idmanla maça

F.Bahçe'de sakatlıkları nedeniyle perşembe günü takımla çalışan ve kafileye dahil edilen Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, dün akşam oynanan Akhisar maçında ilk 11'de sahaya çıktı. İki oyuncu da tek idmanla maça çıkarken, Hasan Ali özel bandajla oynadı.