ZARARLI ÇIKARLAR
Şekip Mosturoğlu’ndan Beşiktaş Başkanı Orman’a ‘video hakem’ yanıtı: ‘Futbolcularımız derbiyi hakkıyla kazandı’ diyen Mosturoğlu: Video hakem olsaydı, Beşiktaş’ın şampiyonluklarının sayısı bu kadar olmazdı. İnşallah getirilir. En karlı çıkacak kulüp biz oluruz
'EFENDi'Yİ SİZE BAŞKASI SÖYLER
Fenerbahçe bileğinin hakkıyla galibiyeti aldı. Fikret Orman'ın açıklamalarında sıkıntı var. Kendilerine 'Efendi' diyip duruyorlar... 'Efendi' sözcüğünün 2 anlamı var. Sıfat: 'ahlaklı' olan, isim ise 'buyruğu geçen'... Efendi sözcüğü bir sıfattır, sıfat ise başkaları tarafından yakıştırılır. İsim anlamında söylüyorsa, 'buyruğu geçen' manasına gelir. Fenerbahçe'ye kimsenin emir vermesi söz konusu değildir. Bu kulüp buna müsaade etmez."
Q7'Yi BU HALE KiM GETiRDi?
Fikret Orman, Leipzig maçı sonrası, 'Futbol oynamaya gelen, iyi niyetli futbolcular vardı' dedi. Quaresma, Pepe, Medel ve Oğuzhan da derbiye böyle çıksaydı, daha güzel maç olabilirdi. Valbuena'dan çalım yiyen Quaresma'yı tekme atmaya götüren, Pepe'ye Janssen'e dirsek attıran sebep nedir? Leipzig maçındaki efendi Beşiktaş, bizim maçta niye böyle davrandı? Futbolda dün yok, bugün vardır. Ama Orman geçen seneyi unutuyor. Hasan Çetinkaya'nın kafasının nerede yarıldığını, Şenol Güneş'in futbolcumuzun boğazını sıktığını görmedi herhalde."
SAYILMAYAN GOLDE OYUN DURDU
Sayılmayan gol, penaltı, hocamızın tribüne gönderilmesi diyorlar... Tek haklı olduğu nokta ofsayt pozisyonu. Orada da hakem oyunu durdurmuştu. Durmuş bir pozisyonda atılan gol, golün verilmediği bir pozisyon olmaz! Bir tek bu hatadan haklı galibiyetimizi gölgelemeye çalışıyorlar. Video hakem olsaydı, Beşiktaş'ın şampiyonluklarının sayısı bu kadar olmazdı. İnşallah video hakeme geçeriz. En çok karlı çıkacak kulüp biz oluruz."
CANER'i FiŞEK YAPAN F.BAHÇE'DiR
Caner maçtan önce Beşiktaş tribününe saygı gösterisi yaptı. Yapabilir ama burası yeri değil. Caner'e 'fişek' lakabını bu tribünler verdi. Saygılı olmalıydı. (Kameni, sakatlanan Cenk ile ilgilenirken topu kaleye vurması) Bilerek yapmışsa tabi ki yanlış. Hakemi duymadım diyebilir. Bunlar da makine değil insan."
HER YENiLGi SONRASI AYNI BAHANE!
"12 yıldır Fenerbahçe burada yenilmiyor. Her karşılaşmadan sonra bu açıklamaları yapıyorlar. Şenol Güneş 65 yaşında... Saha içerisinde yaptıkları yaşıyla doğru orantılı değil. Fikret Orman sürekli bizim oyuncularımız 'çok efendi' diyor. Diğer takımların ki değil mi? Fikret Orman eğer TFF'den ve hakemlerden bu kadar şikayetçiyse gelsin bu TFF'yi değiştirelim."
BÜYÜKLÜK ODUR Ki...
"Atatürk'ün kibirle ilgili bir sözü var... 'Büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de güleceksin.' Kibir hangi camiada var bu söz ışığında karşılaştırılsın."
USLU YANLIŞ BiR DiL SEÇTi AMA...
"Mahmut (Uslu) ağabey bugün olsa o şekilde konuşmazdı eminim. Çünkü düşüncelerini biliyorum. Onun da böyle düşündüğünü sanıyorum. Fakat bu takımdan ayrılan bir futbolcunun (Caner) yeni takımına şirin görünmek için bu camiayı kötülümesi doğru değil. Mahmut Uslu yanlış bir dil seçmiştir ama söylemek istediği farklıdır."
iHTAR VERiLECEK Mi?
"Geçen sene aleyhimize yapılan hatalarda 'F.Bahçe zaten kötü futbol oynuyor'denildi. Türkiye'ye şu inandırılmaya çalışılıyor; sezon sonunda bütün takımlar lehine ve aleyhine aynı düzeyte hata yapılıyor. Beşiktaş hakem hakkında açıklama yaptı. Bakalım bize yapılan ihtarlar yapılacak mı? Ali Palabıyık'ın sırf F.Bahçe maçında hata yaptı diye dinlendirileceğini düşünmüyorum. Bunun karşısında oluruz."
EN BÜYÜK ŞEREFSiZLiKTiR
"Eğer maçtan önce seramonide o çocuklara biz 8 işareti yaptırmışsak bu en büyük şerefsizliktir. Yüz yüze bakacaksak açıklamalarındaki o kısmı düzeltmesi gerekir. Bu iftiradır. Eğer aramızdan 1 kişi o çocuklara bu hareketi yapmışsa hemen istifa ederiz."
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:56
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Yazıcı'yı sattırmayız. 200 milyon euro serbest kalma bedeli koyun. Sonra kapıyı çalan ona göre çalsın. Yazıcı satılık değil.
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BRUMA SÜRPRiZi
Toplam 1
Yorum
medemir İyi bir yedek olur, bu şansı Galatasaray kullanmalı.
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"KADIKÖY'DE BENİ ALKIŞLADILAR"
Toplam 37
Yorum
oktay sanki sen futbolcumuydun.Varlığın yokluğun belli değildi kim seni ne yapsın:)
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