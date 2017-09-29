 Valbuena’ya doğum günü partisi – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
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    ’ya doğum günü partisi

    F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena dün 33 yaşına bastı. , antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcuların hazırladığı doğum günü kutlamasında pastayı kesti.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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