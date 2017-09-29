RIDVAN DİLMEN'DEN İLK YARI YORUMU
Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:
İki takım da kaleciyi zorlayan pozisyon üretemedi. Fenerbahçe kaleye çok uzak oynuyor. Sağ taraftan sadece Isla ile gitmeye çalışıyorlar. Giuliano da ilk yarıda en çok koşanlardandır. İlk yarının sonunda bir pozisyon var, Mehmet Ekici'nin, penaltı değil. Akhisar oyunu dengeledi. Fenerbahçe'nin kulübede orta saha olarak fazla oyuncusu da yok. Janssen'in sarı kartı var. Kart görebilecek bir pozisyonda, belki 60'ta onu değiştirebilir. Valbuena çok topla buluşuyor ama buluşması gereken yerde buluşmadığı için top eziyor. Akhisar sağ kanadı kullansa daha etkili olabilir. Valbuena yardıma gelmiyor çünkü.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:12
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Başkan, Twitter'ını dondurdu!
Toplam 10
Yorum
K.maraş 61 Büyük Başkan acil olarak Bilic veya Ertuğrul Sağlam hocayı getir.arkana yaslan Başkanlığın keyfini çıkar
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YENECEĞİZ BAŞKAN
Toplam 18
Yorum
K.maraş 61 Sayın Başkanım seni seviyoruz. Ersun hocam da iyihoca ama kafası karışık TS faydası olmaz sizide bitirmeden gönderip geleceğe bakmalıyız.
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İŞTE TRABZON'U DEVİRME PLANI
Toplam 25
Yorum
Kenan Önemi varmı, ts yense ne olur, bjk yense ne olur, futbol yok, tepedekilerin hakemlerle uygıladıkları senaryo çok, yazık seyirciye...ts luyum
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