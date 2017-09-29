RIDVAN DİLMEN'DEN İLK YARI YORUMU

Rıdvan Dilmen, golsüz eşitlikle sona eren Akhisarspor - Fenerbahçe maçının ilk devresini yorumladı.Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:

İki takım da kaleciyi zorlayan pozisyon üretemedi. Fenerbahçe kaleye çok uzak oynuyor. Sağ taraftan sadece Isla ile gitmeye çalışıyorlar. Giuliano da ilk yarıda en çok koşanlardandır. İlk yarının sonunda bir pozisyon var, Mehmet Ekici'nin, penaltı değil. Akhisar oyunu dengeledi. Fenerbahçe'nin kulübede orta saha olarak fazla oyuncusu da yok. Janssen'in sarı kartı var. Kart görebilecek bir pozisyonda, belki 60'ta onu değiştirebilir. Valbuena çok topla buluşuyor ama buluşması gereken yerde buluşmadığı için top eziyor. Akhisar sağ kanadı kullansa daha etkili olabilir. Valbuena yardıma gelmiyor çünkü.