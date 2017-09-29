RIDVAN DİLMEN İSYAN ETTİ
Rıdvan Dilmen, Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Akhisar genelde içeride Fenerbahçe'yi yeniyor. Yine yendi. Fenerbahçe pozisyona giremedi. Aykut Kocaman, 'Bizi Beşiktaş maçını kazandığımıza pişman ettiler' demişti. MHK de ne yaptı? Öyle bir hakem atayım ki dedi..MHK dedi ki 'En yaşlı, en tecrübeli hakemi yollayayım ki maçı yönetmesin 'idare etsin' dedi. Fenerbahçe kazandığı zaman lige dahil edilen takım olur. Kaybettiği zaman kötü oynayan takım olur. Aykut Kocaman'ı eleştireceğiz tamam da 1 haftadır Ali Palabıyık üzerinden giden Fenerbahçe var. "Hafta boyunca öyle bir baskı oldu ki, hakem "aman Fenerbahçe lehine bi hata yapmayayım" dedi. Fenerbahçe yenildi ya. Şimdi herkes rahatlamıştır. Şimdi bakalım komplo teorileri yapacaklar mı? kadar zıvanadan çıktılar ki o kadar zıvanadan çıktılar! Göze soka soka soka... Geçen sezon ne Fenerbahçe devredeydi, ne Galatasaray devredeydi. Süt liman gidiyordu her şey... Türk futbolunda adalet yok, şeffaflık yok, raporlar değişir. Tüm sorumlusu TFF. İftira atıyorsam şikayet etsinler, Çağlayan şurası" TFF, artık meşruluğunu kaybetmiştir. Bence Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında. Ama bırakın oyun sahada oynansın."
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:42
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Janssen'den Mustafa Yumlu'ya sert hareket!
Toplam 1
Yorum
Temple Adam resmen sağ kroşe attı ne elini savurması? Beşiktaş olsaydı hele Q7 olsaydı adamı nakavt etti diye bağırırdınız..
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 17
Yorum
xx elin oglu olsa 20 den asagıya vermezler.
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Rakipte eksik çok
Toplam 7
Yorum
Unhaapyking 12 Bizim yedeklerimiz sizde ass oynar arkadaslar besiktasi kucumsemeyin. Pitbull napicani bilir :)
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