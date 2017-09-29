 OZAN: BİRBİRİMİZE SARILDIK – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    OZAN: BİRBİRİMİZE SARILDIK

    OZAN: BİRBİRİMİZE SARILDIK
    , derbi galibiyetiyle özgüvenlerinin iyice yerine geldiğini belirtirken, Akhisar karşısında 3 puanı alacaklarını söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Çok çalışıyorduk ama karşılığını alamıyorduk. Takım içinde toplantı yaptık, birbirimize sarıldık ve arkadaşlığımızı pekiştirdik. Bunu da son Beşiktaş maçında gördünüz. Şu an çok iyi bir durumdayız" dedi.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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