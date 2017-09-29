 MANİSA'DA ŞOK İDDİA – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    MANİSA'DA ŞOK İDDİA

    MANİSA'DA ŞOK İDDİA

    Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım'ın, Akhisarspor maçı sonrası koridorda hakeme çok sert tepki gösterdiği ve hakem odasına girmeye çalıştığı iddia edildi.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:36
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