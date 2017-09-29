MANİSA'DA ŞOK İDDİA
Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım'ın, Akhisarspor maçı sonrası koridorda hakeme çok sert tepki gösterdiği ve hakem odasına girmeye çalıştığı iddia edildi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:36
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Janssen'den Mustafa Yumlu'ya sert hareket!
Toplam 1
Yorum
Temple Adam resmen sağ kroşe attı ne elini savurması? Beşiktaş olsaydı hele Q7 olsaydı adamı nakavt etti diye bağırırdınız..
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 17
Yorum
xx elin oglu olsa 20 den asagıya vermezler.
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Rakipte eksik çok
Toplam 7
Yorum
Unhaapyking 12 Bizim yedeklerimiz sizde ass oynar arkadaslar besiktasi kucumsemeyin. Pitbull napicani bilir :)
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