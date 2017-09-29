KOCAMAN'DAN AKIL OYUNLARI
Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Kocaman’ı sıkıntıya soktu. Kocaman, Akhisar maçında sistem değişikliğine gidiyor
YERLER DEĞİŞİYOR
Neto ile İsmail Köybaşı'nın kırmızı kart, Josef'in de sarı kart cezalısı olmasının dışında Dirar ve Van Persie'nin sakatlığı devam ediyor. Akhisar'a götürülen Martin Skrtel, Hasan Ali'nin oynayıp oynamayacağı da belli değil. Aykut Kocaman bu sorunlar yüzünden 4-3-3 sisteminden vazgeçip 4-2-3-1'e dönecek. Mehmet Topal, Roman Neustadter ile birlikte savunmanın ortasında oynayacak. Orta sahanın göbeği Ozan Tufan ve Mehmet Ekici'den oluşacak. Ancak Skrtel oynarsa M.Topal orta sahaya geçip, 4-3-3'te devam edebilir.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:12
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Yazıcı'yı sattırmayız. 200 milyon euro serbest kalma bedeli koyun. Sonra kapıyı çalan ona göre çalsın. Yazıcı satılık değil.
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SELÇUK AS TAKIMDA!
Toplam 1
Yorum
medemir Selçuk iyi oyuncu, lakin teşekkür edilip gönderilmeli. Takıma alınması bu ruhu bozar. Tudor zarar eder.
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14 puanla lige bedel
Toplam 1
Yorum
medemir Nazar edeceksiniz valla.
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