KOCAMAN'DAN AKIL OYUNLARI

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Kocaman’ı sıkıntıya soktu. Kocaman, Akhisar maçında sistem değişikliğine gidiyor

Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Aykut Kocaman'ı fazlasıyla sıkıntıya soktu.



YERLER DEĞİŞİYOR

Neto ile İsmail Köybaşı'nın kırmızı kart, Josef'in de sarı kart cezalısı olmasının dışında Dirar ve Van Persie'nin sakatlığı devam ediyor. Akhisar'a götürülen Martin Skrtel, Hasan Ali'nin oynayıp oynamayacağı da belli değil. Aykut Kocaman bu sorunlar yüzünden 4-3-3 sisteminden vazgeçip 4-2-3-1'e dönecek. Mehmet Topal, Roman Neustadter ile birlikte savunmanın ortasında oynayacak. Orta sahanın göbeği Ozan Tufan ve Mehmet Ekici'den oluşacak. Ancak Skrtel oynarsa M.Topal orta sahaya geçip, 4-3-3'te devam edebilir.