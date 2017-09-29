Janssen'den Mustafa Yumlu'ya sert hareket!
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaştı. Mücadelede Fenerbahçe'nin golcüsü Vincent Janssen'in Mustafa Yumlu'ya faulü sonrası gerginlik yaşandı
Sarı-lacivertlilerin istekli başladığı karşılaşmanın 11. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Ceza sahasında orta bekleyen Vincent Janssen, Akhisarspor'un stoperi Mustafa Yumlu'nun sıkı markajından kurtulmak için kolunu savurdu.
Topsuz alanda yaşanan bu ikili mücadele sonrasında yüzünü tutarak yerde kalan Yumlu sakatlık geçirirken maçın hakemi Bülent Yıldırım oyunu durdurdu.
Hollandalı golcü ev sahibi ekibin kırmızı kart itirazlarının yaptığı pozisyonda sarı kart gördü.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:54
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Başkan, Twitter'ını dondurdu!
Toplam 10
Yorum
K.maraş 61 Büyük Başkan acil olarak Bilic veya Ertuğrul Sağlam hocayı getir.arkana yaslan Başkanlığın keyfini çıkar
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YENECEĞİZ BAŞKAN
Toplam 18
Yorum
K.maraş 61 Sayın Başkanım seni seviyoruz. Ersun hocam da iyihoca ama kafası karışık TS faydası olmaz sizide bitirmeden gönderip geleceğe bakmalıyız.
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İŞTE TRABZON'U DEVİRME PLANI
Toplam 25
Yorum
Kenan Önemi varmı, ts yense ne olur, bjk yense ne olur, futbol yok, tepedekilerin hakemlerle uygıladıkları senaryo çok, yazık seyirciye...ts luyum
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