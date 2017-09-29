Janssen'den Mustafa Yumlu'ya sert hareket!

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaştı. Mücadelede Fenerbahçe'nin golcüsü Vincent Janssen'in Mustafa Yumlu'ya faulü sonrası gerginlik yaşandı

Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'ı yenerek üst üste 2'inci galibiyetini almasına karşın 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesiyle hasar alan Fenerbahçe, Akhisarspor karşısına seriyi 3 maça çıkarma hedefiyle çıktı.



Sarı-lacivertlilerin istekli başladığı karşılaşmanın 11. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.



Ceza sahasında orta bekleyen Vincent Janssen, Akhisarspor'un stoperi Mustafa Yumlu'nun sıkı markajından kurtulmak için kolunu savurdu.



Topsuz alanda yaşanan bu ikili mücadele sonrasında yüzünü tutarak yerde kalan Yumlu sakatlık geçirirken maçın hakemi Bülent Yıldırım oyunu durdurdu.



Hollandalı golcü ev sahibi ekibin kırmızı kart itirazlarının yaptığı pozisyonda sarı kart gördü.