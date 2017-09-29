İŞTE AKHİSAR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Akhisar ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
ÜÇ MAÇTIR YENİYOR
İki takım arasında ligde oynanan 10 maçta Fenerbahçe'nin 6-3 üstünlüğü var; 1 maç eşitlikle bitti. Kanarya, son 3 maçta da mağlup ettiği rakibini deplasmandaki 5 maçın 3'ünde yendi.
Saat 20.00'de başlayacak ve Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11'leri şu şekilde:
SAAT: 20.00
STAT: 19 MAYIS
HAKEM: Bülent Yıldırım
11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Ekici, M. Topal, Ozan , Valbuena, Giuliano, Janssen
AKHİSAR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Soner, Sissoko, Larsson, Olcan, Serginho, Henrique
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- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:31
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