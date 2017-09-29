Fenerbahçe'ye 'Yıldırım' çarptı!

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Alper Potuk ve Skrtel kırmızı kart görmesiyle maçı 9 tamamlayan Fenerbahçe, 60. dakikada Onur Ayık'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

KALEYİ BULAN İLK ŞUT GOL OLDU

Fenerbahçe'nin Göztepe, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarındaki hastalığı bu maçta da devam etti. Ev sahibi Akhisar Belediyespor'un 60. dakikada kaleyi bulan ilk şutu Fenerbahçe fileleriyle buluştu.

Akhisar Belediyespor, 60. dakikada Onur Ayık'ın golüyle öne geçti. Altıpasın hemen sağ çaprazından kaleye vuruşunu yapan Onur, kaleci Kameni'nin bacaklarının arasından topu ağlarla buluşturdu.

KAMENİ'DEN MUHTEŞEM KURTARIŞ

Akhisarspor Serginho ile 2. gole çok yaklaştı fakat Kameni gole izin vermedi! Kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına ilerleyen Brezilyalı futbolcunun şutunda kaleci Kameni yatarak ayaklarıyla topu çıkardı.

VALBUENA VE OZAN KENARA GELDİ

Akhisar'ın Fenerbahçe karşısındaki 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.Teknik direktör Aykut Kocaman, 66. dakikada 2 oyuncu değişikliği birden yaptı. Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Valbuena çıkarken oyuna Alper Potuk ve Soldado girdi.

KIRMIZI KART! FENERBAHÇE 10 KİŞİ

Fenerbahçe'de Alper Potuk, 82. dakikada direkt kırmızı kart gördü. 66. dakikada oyuna giren Alper Potuk'un top kapma mücadelesinde hakem Bülent Yıldırım direkt olarak kırmızı kartını çıkardı.

SKRTEL DE KIZARDI!

Fenerbahçe'de Alper'in ardından Skrtel de direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Sarı-Lacivertliler Beşiktaş maçındaki gibi 9 kişi kaldı! 86. dakikada Martin Skrtel orta alanda gelişen hızlı atağı elle kestiği pozisyon sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.



Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Fenerbahçe sahadan 1-0 yenik ayrıldı.



Bu sonucun ardından 11 puanda kalan Fenerbahçe 5. sıraya gerilerken, puanını 13 yapan Akhisar Belediyespor 4.'lüğe yükseldi. Sarı-lacivertliler, lige verilecek milli aranın ardından 8. haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 7'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlığı yüzünden Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen stoper Martin Skrtel ilk onbirde sahaya çıkarken, cezalı Luis Neto, İsmail Köybaşı ve Josef de Souza görev alamadı. Sakatlıkları süren Nabil Dirar ve Robin van Persie de kadroda olmayan isimlerdi. Teknik direktör Aykut Kocaman Neto'nun yokluğunda stoperde yine Neustadter'e forma verirken, Souza'nın yokluğunda da orta alanda Mehmet Topal şans buldu.



Ev sahibi Akhisarspor'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken, yeşil-siyahlıların teknik direktörü Okan Buruk, geçen hafta deplasmanda 2-0 kaybedilen Atiker Konyaspor maçının onbirini bozmadı. Akhisaspor, Fenerbahçe randevusu öncesi Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 3 lig maçını da kazandı. Ege temsilcisi evinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Karabükspor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe ise bu sezon deplasmanda hiç yenilmedi. Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ni dışarıda 2-1, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.



Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçına futbolseverler çok ilgi göstermedi. Kale arkasında yaklaşık 750 Fenerbahçeli maçı takip ederken, 4 bine yakın Akhisarspor'a gönül veren taraftar da karşılaşmayı takip etti.

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında, Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Janssen'in pasıyla topla buluşan Giuliano'nun ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

32. dakikada Mehmet Ekici'nin rakip ceza sahası yayının yaklaşık 3 metre gerisinden vuruşunda top sağ kale direğinin yanından auta gitti.

44. dakikada Lopes'in sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topu Fenerbahçe savunması kafayla arkaya aşırttı. Ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Larsson'un gelişine vuruşunda top farklı şekilde kale direğinin yanından dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.