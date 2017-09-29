 FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR – Fotomaç – 29 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR

    FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR

    Bülent Yıldırım'ın Akhisarspor-Fenerbahçe maçında Alper Potuk'a gösterdiği kırmızı kart tartışmalara yol açtı.

    Süper Lig'in 7. haftasında Akhisarspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

    Maçın son bölümünde Akhisarspor 1-0 önde olduğu sıralarda, Alper Potuk ile Miguel Lopes havadaki topa birlikte hamle yaptılar. Lopes'in acı içinde yerde kıvrandığını gören Bülent Yıldırım, ikinci yarıda oyuna dahil olan Alper Potuk'a doğrudan kırmızı kart çıkardı. Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Alper Potuk, kart sonrası hakem Bülent Yıldırım'a 'Dokunmadım' dedi ancak karar değişmedi.

    86'DA SKRTEL ATILDI
    86. dakikada topa elle dokunan Martin Skrtel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.