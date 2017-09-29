FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR

Bülent Yıldırım'ın Akhisarspor-Fenerbahçe maçında Alper Potuk'a gösterdiği kırmızı kart tartışmalara yol açtı.

Süper Lig'in 7. haftasında Akhisarspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.



Maçın son bölümünde Akhisarspor 1-0 önde olduğu sıralarda, Alper Potuk ile Miguel Lopes havadaki topa birlikte hamle yaptılar. Lopes'in acı içinde yerde kıvrandığını gören Bülent Yıldırım, ikinci yarıda oyuna dahil olan Alper Potuk'a doğrudan kırmızı kart çıkardı. Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Alper Potuk, kart sonrası hakem Bülent Yıldırım'a 'Dokunmadım' dedi ancak karar değişmedi.



86'DA SKRTEL ATILDI

86. dakikada topa elle dokunan Martin Skrtel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.