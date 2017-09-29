FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Bülent Yıldırım'ın Akhisarspor-Fenerbahçe maçında Alper Potuk'a gösterdiği kırmızı kart tartışmalara yol açtı.
Maçın son bölümünde Akhisarspor 1-0 önde olduğu sıralarda, Alper Potuk ile Miguel Lopes havadaki topa birlikte hamle yaptılar. Lopes'in acı içinde yerde kıvrandığını gören Bülent Yıldırım, ikinci yarıda oyuna dahil olan Alper Potuk'a doğrudan kırmızı kart çıkardı. Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Alper Potuk, kart sonrası hakem Bülent Yıldırım'a 'Dokunmadım' dedi ancak karar değişmedi.
86'DA SKRTEL ATILDI
86. dakikada topa elle dokunan Martin Skrtel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:52
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Janssen'den Mustafa Yumlu'ya sert hareket!
Toplam 1
Yorum
Temple Adam resmen sağ kroşe attı ne elini savurması? Beşiktaş olsaydı hele Q7 olsaydı adamı nakavt etti diye bağırırdınız..
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 17
Yorum
xx elin oglu olsa 20 den asagıya vermezler.
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Rakipte eksik çok
Toplam 7
Yorum
Unhaapyking 12 Bizim yedeklerimiz sizde ass oynar arkadaslar besiktasi kucumsemeyin. Pitbull napicani bilir :)
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