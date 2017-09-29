"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"

Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor maçı sonrası hakem Bülent Yıldırım ve Beşiktaş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Kocaman'ın açıklaması:



"HAKEMİN NİYETİ 1. DAKİKADAN BELLİYDİ"

"Çok net bizi Beşiktaş maçını yendiğimize pişman ettiler bu kadar basit. Alper'in hangi nedenle attığını anlamak mümkün değil. Geçen haftaki kırmızılara bir şey söylemedik. Neto yüzde 80 doğruya yüzde 20 yanlış olduğu için o 20'yi kullanmak istemedik. İsmal'in kırmızı kartında da ayağını kaldırdı ama vurma niyeti yoktu. Bunlar bir kenara ama Babel yüzde 100 vuruyor devam kararı çıkıyor! Beşiktaş'ı hakemle yenmişiz gibi algı yapıldı. Beşiktaş başkanı 3 gün arka arkaya konuştu. Sonra böyle hakemler geldi. Geçen sene Quaresma'yı 3 maçta atamayan hakem bu adam! Kendi hatalarımızın ceremesini çekeriz ama bunların hata olduğunu düşünmüyorum. Sonra yarışalım diyoruz. Bizim hakemleri yenme gücümüz yok, hiçbir takımın hakemi yenme gücü yok. Birinci dakikada itibaren Bülent Yıldırım'ın vücut dilinden niyeti belli oldu. Hayırlı uğurlu olsun."